Una clasificación de cursos destaca la edición récord del Máster de la FIFA

El Máster de la FIFA ha sido nombrado el mejor curso de posgrado en gestión deportiva de Europa por decimotercera vez, todo un récord

El programa educativo celebra su 25.º aniversario.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es el patrocinador de la edición de 2025.

El Máster de la FIFA (Máster Internacional en Administración, Derecho y Humanidades del Deporte), que celebra su 25.º aniversario, ha sido nombrado el mejor curso de posgrado en gestión deportiva de Europa por decimotercera vez, todo un récord, en la nueva clasificación de cursos publicada por SportBusiness para 2025.

El curso se creó en el año 2000 con el objetivo de promover la formación en gestión dentro del mundo del deporte. Actualmente se ha consolidado como uno de los más respetados en la formación empresarial deportiva internacional, formando gestores versátiles capaces de hacer frente al cada vez más complejo mundo del deporte.

El Máster de la FIFA está organizado por el Centro Internacional de Ciencias del Deporte (CIES), con sede en Neuchâtel, en colaboración con tres universidades: la Universidad De Montfort (Reino Unido), la Facultad de Administración SDA Bocconi (Italia) y la Universidad de Neuchâtel (Suiza). Los estudiantes se gradúan tras completar con éxito cuatro módulos: Humanidades, Gestión, Derecho y un proyecto final, dentro del programa de un año académico.

El Máster de la FIFA ya cuenta con más de 700 exalumnos de más de 120 nacionalidades. El 90% de ellos trabaja en el sector del deporte, 350 en el fútbol y 75 en la FIFA. Casi 240 mujeres de todo el mundo se han graduado y actualmente trabajan en el sector del deporte a nivel mundial.

Reflexionando sobre el anuncio de la clasificación, el presidente del Comité Científico del Máster de la FIFA, el profesor Thomas Probst, declaró: "Enhorabuena a todos los que han apoyado al Máster de la FIFA: desde los socios académicos y los ponentes invitados hasta nuestros destinos de visitas de canchas y a la FIFA. El Comité Científico está muy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos".

Ya está abierto el portal oficial de solicitudes para la próxima edición del galardonado Máster de la FIFA. Tenga en cuenta que la fecha límite para presentar su solicitud para la 27.ª edición (2025-2026) del Máster de la FIFA es el viernes 9 de enero de 2026 a las 12:00 del mediodía, hora central europea.