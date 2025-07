El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a los graduados de la 25ª edición del Máster de la FIFA

Y añadió: "Tienen que creer en lo que hacen, tienen que proteger el deporte, tienen que creer en los valores que hacen de nuestro deporte, no solo del fútbol, sino de todos los deportes, lo que es. Y esos valores merecen los mejores líderes".

Next

El profesor Oswald dio las gracias a la FIFA por su apoyo al programa. "Me gustaría, de nuevo, reiterar nuestro agradecimiento, el agradecimiento del CIES, de parte de todos los estudiantes que han tenido la oportunidad de participar en este programa durante los primeros 25 años, porque sin este gran apoyo que tenemos de la FIFA no existiríamos y no estaríamos hoy aquí", afirmó.