Gianni Infantino da la bienvenida a la conferencia del FIFA Master en la Casa de la FIFA

“El deporte en general y el fútbol en particular deben contar con los líderes adecuados para el futuro”, les dijo el presidente de la FIFA a los asistentes de la conferencia

Expertos del fútbol de distintos ámbitos se reúnen en Zúrich, Suiza, para discutir el futuro del deporte rey

El programa de gestión del deporte Máster de la FIFA celebra su 25.º aniversario

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, les dio la bienvenida a los asistentes de la conferencia "25 Años del Máster de la FIFA: Deporte y Futuro" en la Casa de la FIFA en Zúrich, Suiza, como parte de las celebraciones del 25.º aniversario del Máster de la FIFA.

Esta maestría la organizan de forma conjunta la FIFA y el CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte, por sus siglas en inglés) en colaboración con tres universidades: De Montfort University en Leicester, Reino Unido; SDA Bocconi School of Management en Milán, Italia; y University of Neuchâtel, Suiza. El Máster de la FIFAse convirtió en el punto de referencia en la enseñanza de gestión del deporte y el año pasado ganó por 12.ª vez el Sports Business Award por ser el programa más destacado de Europa en su campo.

Los estudiantes deben completar cuatro módulos en humanidades, gestión, derecho y un proyecto final para graduarse de este curso de 12 meses que, según el Sr. Infantino, quien asistió en carácter de patrocinador a la ceremonia de graduación de la 25.ª edición en julio, forma a los directivos deportivos del futuro.

“Este programa es importante porque el deporte en general y el fútbol en particular deben contar con los líderes adecuados para el futuro para moldear los siguientes 25 años de esta maestría, los próximos 30 años del CIES y los siguientes 121 años de la FIFA”, dijo el presidente Infantino. “Siempre tendrán presentes los valores del deporte, lo protegerán y recordarán el verdadero significado del deporte y el fútbol. Se trata de conectar y unir a las personas. Por eso, me llena de felicidad y orgullo verlos juntos.

Eso es lo que les enseñarán las tres universidades que imparten el Máster de la FIFA. Aprenderán todo lo necesario en cuanto a las competencias profesionales que deben tener y la formación para trabajar en este campo. Pero también hay algo muy importante aquí en el corazón: el amor, la pasión, el compromiso, los valores y la unidad. Esto lo aprenderán en el salón de clases, pero, sobre todo, fuera de este con sus amistades y colegas. Esto es lo que se aprende como parte de un equipo deportivo y como parte de una maestría”.

El Sr. Infantino relató que, cuando fue secretario general del CIES, formó parte de los debates iniciales que dieron pie a la creación del programa en el año 2000. También subrayó el hecho de que, con 700 exalumnos de más de 120 nacionalidades, 90 % de los cuales trabajan en la industria del deporte, el Máster de la FIFA está dejando una huella tangible en todo el mundo.

“Lo que importa es cómo nosotros, cómo ustedes, usamos esos conocimientos. Y ese es el mayor orgullo: ver cómo algo que comienza con una pequeña idea luego llega a tener un verdadero impacto en la vida de las personas. Porque lo maravilloso de lo que hacemos en nuestros trabajos en el deporte, sea cual sea el puesto, es que tenemos un impacto: en las niñas y los niños, en las mujeres y los hombres, en lo que se convierten y en lo que hacen”, le dijo a la audiencia, entre la que se hallaban varios exalumnos del Máster de la FIFA.

“Y cuanto mejor preparados estén, mayor será el impacto que tendrán. Colectivamente, todos ustedes y todos nosotros, hemos logrado crear algo que tiene un impacto enorme en el mundo”.

Recuerden siempre de qué se tratan realmente el deporte y el fútbol. Se trata de reunir a las personas, se trata de unir. Gianni Infantino Presidente de la FIFA

El día de la conferencia hubo varias mesas redondas sobre deporte y educación, la evolución del fútbol femenino, el futuro deportivo de Medio Oriente y la economía del fútbol, y se habló un poco sobre la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Distintos expertos de la FIFA, entre ellos la directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA, Sarai Bareman; representantes de otras organizaciones, como el CIES, la UEFA, la Federación Saudí de Fútbol y el Comité Supremo para la Organización y el Legado de Catar; y las universidades involucradas en el proyecto del Máster de la FIFA compartieron sus perspectivas.

“No tengo palabras para agradecer a la FIFA y al presidente Infantino por todo el apoyo que nos han brindado. Sin la FIFA, no existiría el CIES y no habría FMáster de la FIFA. “Es fantástico contar con el apoyo de la FIFA en esta aventura”, dijo el presidente del Consejo de la Fundación del CIES, Pierre Cornu, quien también rindió homenaje a un miembro clave del proyecto, el profesor Denis Oswald, que ya no será parte del equipo del CIES.

“Como presidente del Comité Científico del Máster de la FIFA durante 25 años, diseñó y desarrolló el programa con ayuda de los socios hasta convertirlo en lo que es hoy. Su conocimiento excepcional en todas las áreas del deporte, sus contactos de alto nivel en todo tipo de organizaciones deportivas mundiales y su compromiso con el CIES en general y con el Máster de la FIFA en particular permitieron que este programa creciera y prosperara. Hoy será su último día como presidente del Comité Científico, y siempre tendrá toda nuestra gratitud por lo que ha hecho por el programa y por los estudiantes”.

La mitad de las personas graduadas del Máster de la FIFA ocupan cargos en el fútbol, y alrededor de 75 trabajan actualmente en la FIFA. Pedro Trengrouse, presidente de la Asociación de Exalumnos del Máster de la FIFA, señaló que los egresados del Máster de la FIFA, como el presidente de la Federación Japonesa de Fútbol, Tsuneyasu Miyamoto, y el nuevo presidente de la Federación Pakistaní de Fútbol, Syed Mohsen Gilani, pueden ayudar a dar forma al futuro del fútbol a nivel mundial.

“Estamos listos para trabajar colectivamente en pro del deporte y de la sociedad. La FIFA puede contar con nosotros, incluso para misiones que parecen imposibles”, expresó. “Al ejercer puestos en todo el mundo, la red de exalumnos del Máster de la FIFA es un conjunto de agentes de cambio ubicados en lugares estratégicos a nivel global listos para actuar. Responderemos al llamado si la FIFA nos necesita. Este 25.º aniversario es un momento de celebración, pero también es una oportunidad para mirar hacia el futuro y asumir la responsabilidad de los próximos 25 años”.