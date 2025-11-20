Reacciones a los sorteos de las eliminatorias europeas y del Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™: "Una gran responsabilidad"

Dieciséis selecciones de la UEFA tomarán parte en las eliminatorias europeas, con cuatro billetes en juego a través de las cuatro rutas

En México, seis combinados pugnarán en el Torneo clasificatorio por dos plazas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los sorteos de ambas competiciones se celebraron en la sede de la FIFA, en Zúrich (Suiza)

Pavel Nedvěd, director general de la selección nacional checa, afirmó que la oportunidad de formar parte de la "fantástica" Copa Mundial de la FIFA 2026™, ampliada a 48 participantes y a celebrar en Canadá, México y Estados Unidos el próximo verano, "es importantísimo" para su país, después de saber que en marzo de 2026 se enfrentarán a la República de Irlanda en las eliminatorias europeas.

El exmediocampista del Juventus y el Lazio formó parte integrante de la selección checa que compitió por última vez en la Copa Mundial de la FIFA, en Alemania 2006, y su país será el anfitrión de la República de Irlanda dentro de la Ruta D. El ganador de ese encuentro recibirá posteriormente en su feudo a la vencedora del duelo entre Dinamarca y Macedonia del Norte.

Dieciséis federaciones miembro de la UEFA competirán en cuatro rutas de repesca, cada una con dos eliminatorias de semifinales, por los cuatro últimos billetes asignados a Europa para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y el sorteo del jueves propició duelos interesantísimos.

Italia, tetracampeona de la Copa Mundial de la FIFA, se medirá a Irlanda del Norte en su semifinal de la Ruta A. La vencedora de ese choque viajará a Gales o a Bosnia y Herzegovina para la final.

En la Ruta B, Ucrania se verá las caras con Suecia, y la ganadora se medirá a Polonia o Albania. Turquía, por su parte, se enfrentará a Rumanía en las semifinales de la Ruta C, en la que Eslovaquia y Kosovo protagonizarán el otro choque.

Está previsto que las semifinales se disputen el jueves, 26 de marzo, y las finales el martes, 31 de marzo de 2026.

El Torneo clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ incluirá dos finales, en las que las ganadoras de las semifinales disputadas por los equipos no cabezas de serie se medirán a los dos equipos cabezas de serie (RD del Congo e Irak). Las selecciones que se impongan en las finales se meterán en el bolsillo la plaza para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en la semifinal de la Ruta 1, y la ganadora se verá las caras con la RD del Congo en la final. En la Ruta 2, Bolivia se medirá a Surinam, con Irak esperando a la vencedora en la final.

El Torneo clasificatorio, en el que tomarán parte dos selecciones de la Concacaf y una de la AFC, CAF, CONMEBOL y OFC respectivamente, se disputará en marzo de 2026 durante la ventana internacional.

Guadalajara y Monterrey, dos de las sedes de la próxima Copa mundial de la FIFA 2026, albergarán en Torneo clasificatorio.

FIFA World Cup 2026™ play-off draw reactions 02:44

Inside FIFA recoge las reacciones a los dos sorteos:

Graham Potter (seleccionador de Suecia)

Sobre qué significaría la clasificación para Suecia.

"Solo tienes que sentarte en una sala y ver todo el material de vídeo [para darte cuenta] de lo emocionante que va a ser el torneo. Por supuesto, para todos nosotros es un sueño, y creo que eso va a formar parte del reto, ¿cómo controlamos esas emociones e intentamos disputar el partido y hacerlo lo mejor posible? Pero [es] increíblemente emocionante. Nos sentiríamos muy orgullosos si lo lográramos, pero como ya he dicho, antes tenemos que superar dos grandes partidos".

Sobre la ampliación del torneo a 48 participantes.

"Pues creo que es fantástico. Es la Copa Mundial [de la FIFA], así que cuantos más mejor. Así aportarán a la competición su propia personalidad, su propia cultura, su propio carácter. Va a ser fantástico. Creo que es un espectáculo, va a ser increíble y obviamente, sobre el césped también, con retos diferentes. Estoy seguro de que va a ser un torneo increíble".

Andriy Shevchenko (presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol)

Sobre qué significaría la clasificación para Ucrania.

"[Sería] un logro increíble. La última vez que Ucrania participó en una Copa Mundial [de la FIFA] fue hace exactamente 20 años, y fue un logro increíble para nosotros. Ahora mismo estamos muy cerca y sería algo grande desde el punto de vista futbolístico, y lo más importante, para el pueblo ucraniano. Sería muy importante para nosotros estar en la Copa Mundial [de la FIFA] ya que es un escenario enorme, con tres países organizadores: Canadá, México y Estados Unidos. Espero que podamos clasificarnos".

Sobre la ampliación de la Copa Mundial a 48 participantes.

"Creo que es un bonito detalle. También, por primera vez en la historia tres grandes países van a albergar [juntos] la Copa Mundial [de la FIFA]. Son más los equipos que tienen la posibilidad de clasificarse, y tengo ganas de ver algunos partidos increíbles. Va a ser una Copa Mundial [de la FIFA] muy competitiva".

Gennaro Gattuso (seleccionador de Italia)

Sobre la importancia de la clasificación para Italia.

"Es crucial. Es crucial para nuestro movimiento futbolístico, para nuestro sistema. Hace años era impensable que Italia se perdiera dos ediciones consecutivas de la Copa Mundial [de la FIFA]. Creo que tenemos una enorme responsabilidad y tenemos que hacer todo lo posible para participar en esta Copa Mundial [de la FIFA]".

Pavel Nedvěd (director general de la selección nacional checa)

Sobre la importancia de clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Para nosotros es importantísimo estar ahí y alcanzar la Copa Mundial [de la FIFA] después de 20 años. Así que haremos todo lo posible para lograrlo. Será muy difícil porque [la República de] Irlanda es una selección muy buena, al igual que los otros equipos, Dinamarca y Macedonia [del Norte]. Así que será muy difícil. Con suerte estaremos preparados en marzo".

Sobre la ampliación del torneo.

"Creo que es algo fantástico. Da a muchos equipos la oportunidad de participar en la Copa Mundial [de la FIFA], será increíble. Sé que tener la Copa Mundial [de la FIFA] en Estados Unidos, México y Canadá será fantástico".

Johann Sidaner (seleccionador de Nueva Caledonia)

Sobre el partido contra Jamaica.

"Es una tarea difícil, pero en cualquier caso, estaremos preparados. Tenemos este primer encuentro contra Jamaica, y ese va a ser nuestro principal objetivo. No lo calificaría de milagro, pero si tenemos la suerte de superar este reto, nos mediremos a [la RD del] Congo, que será otro gran reto".

Sobre la ampliación a 48 participantes.

"Lo que la FIFA está haciendo, en especial por selecciones como la nuestra, es impresionante. En nuestro país, la ilusión es palpable. Para un futbolista, un equipo, una selección, lo significa todo, no hay nada más grande. Es algo maravilloso. Dicho esto, sabemos que estamos hablando de deporte al más alto nivel y que el reto que nos espera será difícil".

Graham Arnold (seleccionador de Irak)

Sobre qué significaría para Irak clasificarse por primera vez desde 1986.

"Hace dos días, cuando derrotamos a Emiratos Árabes Unidos, vi la pasión y el apoyo de la afición Iraquí. Hay 46 millones de personas que quieren que nos clasifiquemos. Han pasado 40 años desde la última vez. Fue en México, y es ahí precisamente donde se disputa el Torneo clasificatorio, así que es un buen augurio".