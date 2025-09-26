La FIFA y Shirel presentan la canción oficial de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™

"El alma en la cancha (olé, olé, olé)", el inspirador tema de Shirel, ya está disponible en todas las plataformas de streaming

La canción transmite la emoción de la cita mundialista, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre

Las entradas ya están a la venta en FIFA.com/tickets a partir de 4000 CLP

La FIFA y Shirel, la nueva cara del pop chileno, han unido sus fuerzas para presentar al mundo "El alma en la cancha (olé, olé, olé)", la canción oficial de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™.

El tema, producido por Taffy Dönicke, combina un ritmo pegadizo, un toque latino y una letra que levantará el ánimo de jugadores y aficionados cada vez que suene en los estadios de este gran espectáculo mundial. Se podrá descargar en las principales plataformas de streaming a partir del 26 de septiembre.

La cantautora saltó a la fama en 2016 tras su participación en "The Voice Chile" y, desde entonces, está sumando un éxito tras otro a su discografía con temas como "Faroles", "Romper platos" y "RARA", su sencillo más reciente. También ha trabajado junto a reconocidos productores como Cristián Heyne y ha llevado su propuesta musical a escenarios de gran prestigio, entre ellos, Lollapalooza Chile.

Nicole Davidovich Salvo, conocida artísticamente como Shirel, se ha consagrado como una de las voces más prometedoras de la escena musical chilena, gracias a un estilo distintivo que fusiona el pop con influencias latinas.

En relación con la canción, la artista comentó: "El tema habla de unión y pasión, y me llena de entusiasmo compartir esa energía con los hinchas de mi país, de la región y del mundo entero. La Copa Mundial Sub-20 será una fiesta inolvidable, tanto dentro como fuera de la cancha".

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ es el escenario donde nacen las estrellas del fútbol mundial. En ella han participado leyendas como Diego Armando Maradona, Luís Figo, Lionel Messi y Erling Haaland, entre muchos otros.

Del 27 de septiembre al 19 de octubre, 24 selecciones provenientes de todos los continentes se darán cita en Chile para luchar por el título. Entre las participantes figuran Argentina, seis veces campeona del certamen, así como Brasil, Francia, España y Ucrania, que también han levantado el trofeo.

Las entradas ya están disponibles en FIFA.com/tickets desde 4000 CLP. Se anima a aficionados de todas las edades a disfrutar de esta experiencia inolvidable con lo mejor del fútbol juvenil.