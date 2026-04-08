Un seminario establece el plan para el legado de FIFA Arena en Marruecos

En una reunión en la oficina principal de la FIFA para África en Rabat, capital de Marruecos, se analizó cómo el proyecto FIFA Arena puede tener un impacto duradero en el país

Representantes del gobierno nacional, de educación y del fútbol escucharon presentaciones que detallaron los sectores que pueden integrarse al proyecto y obtener beneficios a largo plazo

OCP Group estuvo presente tras el acuerdo alcanzado en enero de 2026 con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para instalar 30 minicampos FIFA Arena por todo Marruecos.

Representantes de educación y fútbol se reunieron con representantes de la FIFA y funcionarios del gobierno nacional para presentar el plan de legado para el proyecto FIFA Arena en Marruecos.

En enero, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, firmó un acuerdo con la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), el Ministerio de Educación Nacional, Preescolar y Deportes del Reino de Marruecos y OCP Group, líder mundial en nutrición vegetal y soluciones a base de fosfato, para la instalación de 30 minicampos FIFA Arena por toda la geografía de Marruecos

Durante un seminario de un día celebrado en la oficina principal de la FIFA para África en Rabat, la capital marroquí, los asistentes de los ministerios gubernamentales pertinentes, la FRMF y las instituciones educativas exploraron cómo pueden colaborar con la FIFA para garantizar que las 30 sedes del proyecto FIFA Arena tengan un impacto significativo y duradero.

Para contextualizar el programa dentro del ámbito académico y futbolístico del país, los participantes asistieron a diferentes presentaciones del Ministerio de Educación de Marruecos, la FRMF y el grupo OCP, cuyo apoyo acelerará la implementación del proyecto tras la inauguración del primer minicampo en la ciudad de Meknes en noviembre de 2025.

Seminario sobre el legado y el impacto de FIFA Arena en Marruecos Previous 01 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 02 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 03 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 04 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 05 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 06 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 07 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 08 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 09 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop Next

Diversos departamentos de la FIFA también llevaron a cabo sus presentaciones para destacar el amplio abanico de iniciativas que pueden implementarse gracias a las minicanchas, en particular el programa Football for Schools de la FIFA y el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, así como la promoción del fútbol femenino y temas relacionados con la salud.