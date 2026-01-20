La reunión de trabajo anual del IFAB secunda más medidas para mejorar el ritmo de los partidos y reducir las interrupciones

Se propone la introducción en las Reglas de Juego de cambios referidos a los retrasos que se originan por las lesiones, tras el ensayo exitoso en la Copa Árabe de la FIFA 2025™

Se proponen límites de tiempo estrictos para que los jugadores salgan del terreno de juego en las sustituciones

Se informa de los comentarios favorables recibidos sobre la nueva disposición destinada a impedir que los guardametas retengan el balón durante demasiado tiempo

El IFAB, en su reunión de trabajo anual celebrada ayer en Londres y presidida por Noel Mooney, director ejecutivo de la Federación Galesa de Fútbol, debatió diversas medidas destinadas a seguir mejorando el ritmo de los partidos y reducir el tiempo de las interrupciones.

Después de los favorables comentarios recibidos de todo el mundo sobre la disposición introducida en las Reglas de Juego 2025/26 para impedir que los guardametas retengan el balón durante demasiado tiempo, se acordaron otras medidas destinadas a reducir la duración de las interrupciones en los partidos. Entre ellas, se aplicará el principio de la cuenta atrás en los saques de banda y de puerta, según el cual, los árbitros empezarán a cronometrar el tiempo cuando los jugadores retrasen dichos saques.

Tras las recomendaciones que efectuaron los paneles consultivos futbolístico y técnico del IFAB en octubre de 2025, la reunión propuso cambios en las Reglas de Juego, según los cuales, aquellos jugadores que reciban reconocimiento médico o tratamiento sobre el terreno de juego por una lesión deberán abandonar el campo y quedarse fuera de él durante un tiempo concreto (por determinar) tras la reanudación del juego.

Además, se acordó que se imponga un límite de diez segundos para que los jugadores salgan del terreno de juego en las sustituciones.

Con respecto al protocolo del VAR, la reunión de trabajo anual del IFAB recomendó que la intervención del videoarbitraje se siga ciñendo a las cuatro situaciones que pueden cambiar el curso de un partido (gol/no gol, penal/no penal, tarjetas rojas y confusión de identidad), pero con tres añadidos concretos que no interrumpan excesivamente el ritmo del partido ni ralenticen el juego.

La reunión propuso que, cuando haya pruebas objetivas, el VAR tendrá permiso para revisar las tarjetas rojas que se muestren como consecuencia de una segunda amarilla incorrecta, así como aquellos casos de confusión de identidad en los que se sancione al equipo equivocado por una infracción que conlleve una tarjeta roja o una amarilla. Además, propuso que se permita a las competiciones la posibilidad de que el equipo arbitral de vídeo revise los saques de esquina concedidos por una decisión claramente

En la sesión se acordó que sigan adelante los ensayos sobre el fuera de juego, y se proporcionó más información sobre las últimas novedades de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego y del ensayo del sistema de revisión en vídeo que está llevando a cabo la FIFA. Estas dos medidas se han implementado con éxito en las competiciones de la FIFA y en numerosas competiciones nacionales.

También se informó a la reunión de los ensayos sobre las minicámaras de los árbitros en el fútbol base y absoluto. La sesión expresó su respaldo a la incorporación de su uso como una opción para las competiciones en las Reglas de Juego.

La reunión de trabajo anual del IFAB fija el orden del día de la asamblea general anual del IFAB, que se celebrará en Gales el sábado 28 de febrero de 2026.