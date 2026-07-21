El Programa de Observadores ofrece a futuros anfitriones y a entidades deportivas información de primera mano sobre la organización de la Copa Mundial de la FIFA

Más de 200 observadores pertenecientes a más de 50 organizaciones y entidades participaron en el Programa de Observadores de este año

Las delegaciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ aprovecharon la experiencia para empezar a definir los preparativos del torneo del próximo año

Los futuros anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2030™ (Marruecos, Portugal y España), los de los partidos conmemorativos por el centenario (Argentina, Paraguay y Uruguay) y los de la Copa Mundial de la FIFA 2034™ (Arabia Saudí) pudieron conocer de cerca cómo se organiza el torneo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha cautivado a los aficionados de todo el mundo, pero para quienes están a cargo de organizar la próxima serie de torneos de la FIFA, también ha brindado información y conocimientos importantes sobre las complejas operaciones que se requieren para llevar a cabo un evento de esta magnitud.

Y no hay mejor manera de que los futuros organizadores de los eventos mundiales de la FIFA conozcan a fondo cómo funciona realmente una Copa Mundial de la FIFA™ en todos sus niveles que el Programa de Observadores de la FIFA.

"El Programa de Observadores es una parte esencial de las Copas Mundiales de la FIFA™. Se diseñó como un sistema de intercambio y transferencia de conocimientos que garantiza que los organizadores de los próximos torneos masculinos y femeninos de la FIFA entiendan a profundidad lo que se requiere", afirmó Luca Santaniello, director sénior de la Oficina de Proyectos de la Copa Mundial de la FIFA™. "Pero también nos encanta apoyar a profesionales de otros deportes y eventos importantes dándoles la oportunidad de descubrir lo que sucede tras bastidores en una Copa Mundial de la FIFA™".

Nicholas Rozenberg, director de estrategia de la FIFA, agregó: "El Programa de Observadores va mucho más allá del intercambio de conocimientos. Presenciar y compartir estos eventos desarrolla relaciones que, con suerte, contribuirán a moldear futuros torneos y grandes competiciones deportivas en todo el mundo. Para los futuros anfitriones, las interacciones personales y las relaciones que se forjan los ayudan a comprender a profundidad los procesos y sistemas, y contextualizarlos de una manera que ningún otro formato podría lograr".

El Programa de Observadores ofrece información de primera mano sobre la organización de la Copa Mundial de la FIFA 02:15

El Programa de Observadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se llevó a cabo durante 21 días, entre el 18 de junio y el 9 de julio, se diseñó para recibir a tres grupos de observadores de manera consecutiva. Cada grupo siguió un programa personalizado de cuatro días que combinaba sesiones informativas, mesas redondas, visitas a instalaciones, oportunidades de acompañamiento, presentaciones y partidos en vivo.

A lo largo del programa, los observadores viajaron a Dallas, Texas, y a Miami, Florida, y visitaron instalaciones oficiales como los estadios de Dallas y Miami, el centro de entrenamiento del Inter Miami FC, los FIFA Fan Festival, la sede de la FIFA, el Centro de Operaciones del Torneo en Miami y el Centro Internacional de Radio y Televisión en Dallas.

Los ponentes de la FIFA, de más de 30 áreas de trabajo, se dedicaron a compartir sus conocimientos y a explicar las decisiones que determinaron la forma en la que se organizó la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El programa permitió a los observadores conocer de primera mano el entorno operativo, la gobernanza y la coordinación entre distintas áreas necesarias para llevar a cabo con éxito la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia.

El Programa de Observadores de este año reunió a representantes de organizaciones deportivas importantes, como las Grandes Ligas de Béisbol, World Rugby, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), así como a organizadores actuales y futuros de torneos masculinos y femeninos de la FIFA, como el Comité Supremo de Organización y Legado (Catar), la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, los futuros anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2030™ y de los partidos conmemorativos por el centenario —Marruecos, Portugal, España, Argentina, Paraguay y Uruguay—, los futuros anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2034™ en Arabia Saudí y las confederaciones de la FIFA.

Programa de Observadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Previous 01 / 10 FIFA Observer Programme - Dallas On June 26th 02 / 10 FIFA Observer Programme - Dallas On June 26th 03 / 10 FIFA Observer Programme - Dallas 04 / 10 FIFA Observer Programme - Dallas 05 / 10 FIFA Observer Programme - Dallas 06 / 10 FIFA Observer Programme - Dallas 07 / 10 FIFA Observer Programme - Dallas 08 / 10 FIFA Observer Programme - Miami 09 / 10 FIFA Observer Programme - Miami 10 / 10 FIFA Observer Programme - Dallas On June 26th Next

Para los organizadores de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, el programa les dio la oportunidad de observar de cerca el plan operativo. Aline Pellegrino, directora ejecutiva de Legado y Relaciones con los Grupos de Interés, afirmó que la experiencia contribuiría a la planificación a largo plazo y al legado del torneo. También agregó que el equipo espera generar un impacto duradero en el fútbol femenino de Brasil.

Los representantes de los futuros anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2030™ y de los partidos conmemorativos por el centenario expresaron la misma opinión. Ismail Radi, de la Fundación Marruecos 2030, describió el programa como «una gran oportunidad» para vivir la Copa Mundial de la FIFA™ desde dentro. Por su parte, Antonio Laranjo, de la Federación Portuguesa de Fútbol, elogió la amplitud del programa y señaló que abarcaba todas las áreas necesarias para organizar un evento de esta magnitud. Para María Vallecillo, de la Real Federación Española de Fútbol, la visita al Centro Internacional de Radio y Televisión fue uno de los momentos más destacados, ya que le brindó información invaluable sobre una de las operaciones más complejas del torneo.

Con la mirada puesta en el futuro, Hammad Albalawi, de la Autoridad Superior para la Organización de la Copa Mundial de la FIFA 2034™, señaló que el programa ofrecía la oportunidad de conocer las mejores prácticas de la que es la Copa Mundial de la FIFA™ más grande jamás organizada y, por consiguiente, ayudar a orientar los preparativos para el torneo de Arabia Saudí.