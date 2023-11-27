Se perfecciona la planificación para los responsables de la competición en los preliminares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El programa de dos días de duración celebrado en Miami termina de perfilar los preparativos de los responsables de la competición de la FIFA

Este grupo de expertos se encargará del buen funcionamiento de todos los partidos, que se disputarán en 16 estadios

Las seis confederaciones están representadas en este grupo plurinacional y plurilingüe

Los responsables de la competición de la FIFA se reunieron en Miami (Estados Unidos) para asistir a sesiones informativas de dos días de duración, justo antes de su despliegue a los estadios de la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA™ que disputarán 48 selecciones. Durante el seminario, los participantes afinaron sus preparativos para esta competición sin precedentes.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ congregará a más de seis millones de aficionados en el total de 16 estadios repartidos por Canadá, México y Estados Unidos. Además, se espera que más de seis mil millones de personas interactúen con la competición en todo el mundo.

Para que todos los encuentros se desarrollen sin contratiempos, la FIFA confía en un equipo de menos de 100 responsables, que se han reunido en Miami para asegurarse de que llegan completamente preparados al mayor espectáculo del planeta.

En las sesiones participaron directores, coordinadores y comisarios de partido, junto a una serie de empleados que trabajarán en las oficinas centrales del torneo. Todos ellos velarán por el buen desarrollo de la competición.

El grupo desempeña una función esencial en la buena marcha de las operaciones de los partidos: se asegura del funcionamiento correcto de todas las infraestructuras, supervisa el cumplimiento de los horarios y vela por que se observen con precisión los reglamentos que rigen la Copa Mundial de la FIFA™. Su diligente trabajo redunda en beneficio de las selecciones, los jugadores y los aficionados, dentro y fuera de los estadios, así como de todos los espectadores que siguen la competición alrededor del planeta.

Las reuniones celebradas en Florida refrescaron los contenidos de las cuatro sesiones llevadas a cabo por videoconferencia durante los preparativos de la competición, así como los encuentros de los directores de partido en la reunión informativa con las selecciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se llevaron a cabo en Atlanta (Georgia) a principios de marzo de 2025.

Luis Castro, director de partido del Estadio Ciudad de México, que albergará el partido inaugural el próximo jueves 11 de junio, aseguró que era un privilegio ocupar este cargo.

“Esta experiencia es tan especial por la magnitud de la competición, pero sobre todo por la gente que trabaja en ella. En este grupo de responsables de la competición, colaboramos con profesionales de gran talento procedentes de las seis confederaciones, que persiguen un único objetivo: ofrecer una experiencia mundialista sobresaliente, a base de trabajo en equipo, compromiso y excelencia”.

En la reunión de Miami se ofreció información sobre las operaciones de la competición, los estadios y los partidos, junto con actualizaciones y presentaciones de áreas funcionales como servicios a las selecciones, operaciones de prensa, retransmisiones, derechos de los socios, servicios jurídicos, derechos humanos y lucha contra la discriminación.

“Formar parte de la Copa Mundial de la FIFA, el mayor espectáculo del planeta, es a la vez una lección de humildad y una gran motivación. El proceso de preparación, mediante sesiones informativas virtuales y presenciales en fechas previas a la competición, nos ha proporcionado los instrumentos, los conocimientos y la seguridad necesaria para rendir al máximo", comentó Matias Tettamanti, futuro director de partido de la FIFA en el Estadio Kansas City.

"Me hace muchísima ilusión trabajar con este excepcional grupo de profesionales y crear una experiencia inolvidable para todas las personas que participen en esta edición histórica”.

Las sesiones se centraron específicamente en que los responsables compartieran las experiencias que adquirieron en competiciones anteriores. Además, los participantes conocieron más detalles sobre la función que desempeñarán durante las innovadoras y fascinantes ceremonias que inaugurarán los 104 partidos de esta edición.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dirigió un mensaje en vídeo a los asistentes, en el que destacó la influencia duradera que todos ellos ejercerán en esta trascendental etapa de la historia del fútbol.

“Al igual que los 48 equipos, 48 seleccionadores y aproximadamente 1200 jugadores que disputarán esta innovadora 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA, ustedes contribuirán eficazmente a un certamen que el mundo nunca olvidará —explicó el presidente de la FIFA—. Sé que trabajarán como un solo equipo, unidos en un objetivo común: convertir esta Copa Mundial de la FIFA en el mayor espectáculo del planeta. Acojan con ilusión los retos que les esperan y trabajen con entusiasmo porque tienen el privilegio de ejercer una influencia positiva y perdurable en esta época trascendental de la historia del fútbol”.

Todos los directores de partido de la 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA™ reúnen experiencia en otras competiciones de la FIFA y aplicarán la calidad de sus conocimientos al certamen que se celebrará en Norteamérica. Entre las competiciones más recientes en las que han trabajado figuran el Mundial de Clubes FIFA 2025™, la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™ y la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

El grupo se compone de representantes de las seis confederaciones (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC y UEFA), junto con participantes procedentes de la FIFA, la Major League Soccer (MLS), la Federación Estadounidense de Fútbol, la Federación Catarí de Fútbol y otros organismos futbolísticos.

Como corresponde a la extraordinaria diversidad de esta edición, los responsables de la competición de la FIFA hablan multitud de idiomas, que les permiten trabajar con las selecciones, jugadores, delegados y trabajadores multinacionales presentes en sus respectivas sedes. Se trata de un grupo plurinacional y plurilingüístico, unido por un solo propósito: garantizar que todos y cada uno de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se organice y funcione con la máxima calidad.