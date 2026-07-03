Pina Flores fue nombrada la "Unsung Hero" de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la Ciudad de México tras completar un ciclo histórico en los tres Mundiales de su país.

Con sus 9 participaciones como voluntaria, la mexicana de 36 años de trayectoria recibió un emotivo homenaje sorpresa por su dedicación inquebrantable.

Tras finalizar este torneo, Flores se postulará de manera oficial para obtener el récord Guinness.

Llevar a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la escala más grande de la historia no sería posible sin los voluntarios: aquellos que donan su tiempo, su energía y entregan su corazón para mantener el torneo en marcha. Y en la Ciudad de México, entre los miles de rostros dedicados a recibir al mundo, hay una historia que trasciende generaciones y roza lo legendario.

Pina Flores no es una voluntaria común; es la memoria viva del fútbol en su país. Con la actual edición de 2026, Pina se encuentra viviendo su novena participacion internacional como voluntaria, una impresionante trayectoria que la ha llevado a ser reconocida formalmente como la Unsung Hero de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de la Ciudad de México.

"Este Mundial 2026 es una oportunidad muy grande para mí", explica Pina con una enorme sonrisa. "Representa que todavía estoy activa, que puedo seguir trabajando. Afortunadamente estuve en la ceremonia de apertura y fue algo espectacular. Es una cosa que me va a marcar para toda la vida".

El histórico récord de la "voluntaria eterna" de la Ciudad de México: Pina Flores es la Unsung Hero de la capital 03:16

El idilio de Pina con la Copa Mundial de la FIFA™ comenzó hace cincuenta y seis años, en el mismo suelo que hoy pisa. Fue en México 1970 donde todo cambió. "Ahí se coronó Brasil, vimos a Pelé, Rivellino y Jairzinho. Fue como un sueño para nosotros", recuerda con nostalgia. "Yo me prometí desde ese día ser voluntaria. Yo soy adicta a ser voluntaria, lo reconozco".

Esa hermosa y benigna adicción por el servicio la llevó a repetir la experiencia en México 1986 y, ahora, a cerrar el círculo perfecto en 2026. Esta increíble constancia la coloca en una posición única en el planeta, una hazaña que planea certificar muy pronto. "Pienso que soy la única persona en el mundo que ha tenido el honor de ser voluntaria en el 70, en el 86 y en el 26. Voy a aplicar, después de este Mundial, al récord Guinness".

Para Pina, el valor de portar el uniforme va más allá de los límites del estadio; se trata de conectar con su comunidad y proyectar la calidez de la cultura mexicana. "Yo soy de la Ciudad de México, que se transforma para un Mundial, y sobre todo que en México somos tan apasionados", comenta. "Es impresionante. Ya voy al mercado y me ven con uniforme: 'Pero eres voluntaria, ¿me puedo tomar una foto con usted?'. Hasta nos vamos a volver famosos".

Esa misma pasión fue la que detuvo las actividades en la sede de la Ciudad de México para rendirle un tributo que no esperaba. En medio de sus actividades y participación, el equipo de FIFA y sus compañeros voluntarios la sorprendieron con un homenaje oficial por ser la voluntaria con más eventos deportivos en su registro, entregándole una réplica en miniatura del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™.

Entre aplausos y al unísono de "¡Pina! ¡Pina! ¡Ra-ra-ra!" por parte de sus colegas, la emoción desbordó a la homenajeada. "Hoy, afortunadamente, yo no sabía que habría una gran sorpresa", confesó conmovida. "Tuve un homenaje... y es una sensación que me tocó el corazón. Creo que fue el día más feliz de mi vida, y es un día que nunca voy a olvidar".

Al igual que en sus torneos anteriores, Pina encuentra la mayor recompensa en la grada y no en la cancha. Al recordar el debut de México, su enfoque estuvo lejos del balón. "El día en que ganó México su primer partido, yo no estaba viendo el marcador. Yo estaba viendo la cara de felicidad de toda la gente del estadio. La alegría. Y para mí eso valió ya todo el Mundial".

Aunque se ha prometido que esta cita de 2026 marcará su despedida final de sus participaciones como voluntaria, sus propios compañeros saben que el amor de Pina por el torneo es difícil de romper. "Muchas gracias, FIFA, por esta oportunidad", concluyó entre risas. "Cada cuatro años digo 'Aquí termino', pero como soy adicta, sigo, sigo y sigo. Y ahora sí, lo juro que hoy es mi último que queda".