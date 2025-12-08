La Copa Mundial de la FIFA 2026™ contará con pausas de rehidratación para el bienestar de los jugadores

Los árbitros decretarán pausas de rehidratación de tres minutos a mediados de cada parte de los encuentros

Las pausas se seguirán en todos los partidos, con independencia de las condiciones meteorológicas

La nueva medida se inscribe en el compromiso de la FIFA con el bienestar de los jugadores en la competición

En los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los jugadores disfrutarán de pausas de rehidratación de tres minutos a mediados de cada parte. Con esta medida, la FIFA da prioridad al bienestar de los jugadores durante la edición de la competición que se celebrará el próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos.

En esta versión más ágil y simplificada de las pausas que se han aplicado en varias competiciones anteriores, como el Mundial de Clubes FIFA 2025™, el árbitro detendrá el juego en el minuto 22 de cada mitad de los partidos para que los jugadores se rehidraten. Los árbitros decretarán las pausas en todos los encuentros, con independencia de la meteorología y las temperaturas imperantes, para otorgar igualdad de condiciones a todas las selecciones en todos los partidos.

"En cada mitad de todos los partidos habrá una pausa de rehidratación de tres minutos, sin tener en cuenta dónde se disputen, las temperaturas o la existencia de una cubierta en el estadio", anunció Manolo Zubiria, director de la División del Torneo (Estados Unidos) de la FIFA, durante la reunión con las emisoras del mundo celebrada en Washington D. C.

"Lógicamente, si se produjera una lesión en el minuto 20 o 21 de cada parte, por la que el juego siga detenido, el árbitro decidirá el momento exacto de las pausas", añadió.

La aplicación de las pausas de rehidratación se inscribe en el intento de garantizar que los jugadores dispongan de las mejores condiciones posibles. La medida se basa en la experiencia adquirida en anteriores competiciones, incluido el reciente Mundial de Clubes FIFA™, que se disputó el verano pasado en Estados Unidos.

El calendario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya finalizado, se ha concebido para reducir al mínimo los desplazamientos de equipos y aficionados, incrementar al máximo los días de descanso entre partidos de las selecciones participantes y hacer posible que una audiencia lo más amplia posible siga a sus equipos en todo el mundo y en los diferentes husos horarios.

Esta compleja tarea incluyó un análisis técnico de todos los estadios, desde el promedio de temperaturas y las infraestructuras de refrigeración, hasta el transporte público y la seguridad, así como conversaciones para la cooperación entre varias áreas funcionales de la FIFA: gestión de la competición, servicios a los equipos, medicina, televisión y retransmisiones y gestión de entradas.

La FIFA tiene prevista la celebración de tres ceremonias de inauguración, que tendrán lugar antes del partido inaugural, el jueves 11 de junio de 2026 en Ciudad de México (México-Sudáfrica), y el primer partido disputado en las otras dos naciones anfitrionas el viernes 12 de junio: en Toronto (Canadá-Bosnia y Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte o Gales) y en Los Ángeles (Estados Unidos-Paraguay). Por otro lado, además de la tradicional ceremonia de clausura, la final del domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey brindará por primera vez en la historia un espectáculo durante el descanso.

En la reunión, donde también participó Heimo Schirigi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se informó a las emisoras de la planificación del Centro Internacional de Radio y Televisión y del Centro Técnico del Fútbol, que estarán en Dallas, y del centro de operaciones de la competición y la base operativa de los árbitros en Miami.

El Palacio de Congresos Kay Bailey Hutchison de Dallas se convertirá en el Centro Internacional de Radio y Televisión, el eje neurálgico de las operaciones de las emisoras de radiotelevisión del mundo, que gestionará la emisora anfitriona designada por la FIFA, Host Broadcast Services (HBS). Durante esta edición, unos 2000 miembros de las emisoras de radiotelevisión tendrán acceso a instalaciones de última generación. Será la segunda vez que se concederá esta prestigiosa labor a Dallas, una ciudad que albergó el centro durante la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™.