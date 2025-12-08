Nueva Zelanda será uno de los anfitriones de la FIFA Series 2026™

El país albergará la competición por primera vez

Selecciones de distintas confederaciones disputarán amistosos de calado internacionales en una competición oficial durante la edición ampliada de 2026

La FIFA reitera su compromiso con el desarrollo del fútbol mundial en los preliminares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Se ha confirmado que Nueva Zelanda será uno de los anfitriones de la edición de 2026 de la FIFA Series™. Esta decisión forma parte del despliegue mundial del programa, que reunirá selecciones de distintas confederaciones para disputar amistosos de calidad en el periodo internacional de marzo y abril.

La selección de Nueva Zelanda participó en la edición inaugural de la competición en 2024, en la que se enfrentó al anfitrión Egipto y a Túnez.

En la edición de 2026, los partidos se disputarán en Auckland/Tāmaki Makaurau (Aotearoa Nueva Zelanda).

La FIFA reitera su compromiso con el desarrollo del fútbol mundial al ofrecer a todos los países del mundo la oportunidad de organizar competiciones, lo que incrementa el acceso a encuentros internacionales de máxima categoría.

"Es extraordinario —ha afirmado el director general de la Federación Neozelandesa de Fútbol—. Como sabemos que la gente está entusiasmada con el Mundial de 2026, para nosotros será un acontecimiento enorme albergar dos partidos en nuestro país contra rivales internacionales de peso antes de que la selección viaje a Norteamérica".