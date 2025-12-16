Nueva categoría de boletos para los aficionados de las selecciones clasificadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los precios para la categoría "grada básica" serán de 60 USD en los 104 partidos

La iniciativa pretende apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones a lo largo del torneo

Durante el proceso de selección aleatoria ya se han recibido 20 millones de solicitudes de boletos

Tras haber recibido 20 millones de solicitudes de entradas, la FIFA ha confirmado que los seguidores de las selecciones clasificadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrán acceder a una categoría de boletos especial, que les permitirá asistir a los partidos de sus equipos de un modo más asequible. Las entradas de esta nueva categoría se pondrán a disposición de los aficionados a un precio de 60 USD para los 104 partidos, incluida la final.

Los boletos de grada básica se reservarán a la afición de las selecciones clasificadas; las federaciones miembro participantes (FMP) estarán a cargo de la selección y distribución de las mismas. Cada FMP definirá sus criterios de asignación y proceso de solicitud, y deberán asegurarse de que se atribuyen a los aficionados más fieles a su selección.

En total, el 50 % de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, entradas de grada asequible (40 %) y de grada básica (10 %). El resto de los boletos se dividirán entre grada estándar y grada preferente.

Además, al realizar las devoluciones en los casos en que las solicitudes no se aprueben, no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten entradas a través de la FMP y cuya selección no supere la fase de grupos.

La noticia llega tras conocer la impresionante demanda de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Desde el pasado jueves 11 de diciembre, fecha en que comenzó el proceso de selección aleatoria, ya se han recibido 20 millones de solicitudes únicamente en esta fase de venta. Además, el interés no deja de aumentar tras la publicación del calendario de partidos, así como del horario y de la sede de cada encuentro de este histórico Mundial, que se celebrará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

El proceso de selección aleatoria ya está abierto y permanecerá disponible hasta el martes 13 de enero a las 11:00 ET (17:00 CET). El momento de presentación de la solicitud dentro del plazo no afecta a las opciones de selección. En FIFA.com/tickets se puede participar en el sorteo y consultar toda la información.