Marta: "Tengo un sueño"

Marta sigue la estela de Pelé al recibir el Premio Especial de la FIFA

La ganadora del premio a la Jugadora Mundial del Año en seis ocasiones es un modelo a seguir, tanto dentro como fuera de la cancha

"Estoy contenta de saber que este premio no se concede solo a Marta, sino a todas las mujeres, en nombre de la igualdad", afirmó la leyenda brasileña

A Rainha, la reina.

Para muchos, Marta es la mejor futbolista de todos los tiempos, y con razón. No es casualidad, y sí puro talento, de ese que solo se ve una vez en cada generación, que la brasileña fuera elegida Jugadora Mundial del Año de la FIFA en seis ocasiones entre 2006 y 2018.

Ha sido la cara visible del fútbol femenino durante dos décadas, seguida y admirada sobre el césped. Pero incluso sus más acérrimos incondicionales aún no lo saben todo acerca de la mujer que hay detrás de la futbolista.

Marta: "Cuando las cosas se hacen con amor, al final se cosechan los frutos" 03:50

"Lo último de lo que he comenzado a hablar, y algo que he querido desde hace tiempo, es ser madre. No sé cuánto tiempo más seguiré jugando, no quiero decir uno o dos años, pero desde luego me gustaría terminar mi carrera como madre. Así que si los aficionados no lo sabían, ahora ya lo saben", anunció a FIFA.com.

"Es porque mucha gente cree que como soy futbolista y siempre estoy jugando y ocupada con cosas, y el hecho de que en el pasado era un deporte más masculino, no soñaba con ser madre o no quería serlo".

Y aunque puede que esa idea haya persistido, sin duda Marta ha desempeñado un papel destacado a la hora de cambiar radicalmente la manera en la que se percibe el fútbol femenino desde que en 2003 debutara en la primera de sus seis ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

En estos años se ha convertido en la máxima anotadora del certamen, tanto a nivel masculino como femenino), con 17 dianas; además suma 115 goles en 175 internacionalidades con la Seleçao, más que sus famosos compatriotas Pelé, Ronaldo o Neymar.

Dice mucho de sus extraordinarios logros, tanto dentro como fuera de la cancha, que no solo haya recibido el Premio Especial de la FIFA en la ceremonia de entrega de los galardones The Best FIFA Football Awards™ 2023, sino que además, la autora del mejor gol del fútbol femenino de cada año recibirá en adelante un premio de la FIFA con el nombre de Marta.

En declaraciones entre bambalinas ya con el galardón en la mano, Marta nos contó sus impresiones en esa noche especial frente a sus compañeros y compañeras.

"Creo que este es más especial todavía, porque resume toda una lucha, toda una vida dedicada a este deporte que nos apasiona a todos. Y cuando las cosas se hacen con amor, creo que al final se cosechan los frutos y se reciben elogios".

"Los frutos son, obviamente, los partidos y los títulos que se ganan a base de trabajo, en mi caso, jugando al fútbol. Pero los elogios aportan algo más, un toque especial, en forma de reconocimiento".

"Recibir un premio como este no es algo que se planifique. No es por el rendimiento deportivo que se ha tenido durante el año, sino por lo que se hace por la sociedad en su conjunto. Y, para mí, eso no tiene precio".

Entrevista con Marta | The Best FIFA Football Awards™ 2023 02:32

De algún modo, la medalla de ganadora de la Copa Mundial de la FIFA se le escapó (un hueco sorprendente en un palmarés por otra parte impresionante), tras su emotivo adiós a la competición después de que Brasil quedara eliminada en la fase de grupos en la edición de 2023.

Pero aunque su carrera internacional haya acabado y sus días en el fútbol de clubes estén contados (cumplirá 38 años en febrero), gracias a la huella que ha dejado es ya tan habitual ver a los niños y niñas de todo el mundo lucir la camiseta de Marta como la de Messi.

"Eso me llena de orgullo, y oírselo decir a la gente [que me para por la calle] es algo especial", apuntó en referencia al momento durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ en el que se le acercaron en público padres de niñas que soñaban con ser como ella.

Tengo el sueño y el deseo de tener un hijo y agarrar una silla y sentarme en la banda para verlos jugar, entrenar y llevarlos a los entrenamientos. Ese es mi sueño y espero que se haga realidad Marta

"Si hablamos de hace 20 años, más o menos en la época en la que empecé en este deporte tan querido, estaba basado en torno al mundo masculino. Eso se debía a que la gente pensaba que era un deporte de hombres".

"A medida que el tiempo ha pasado hemos logrado cambiar la perspectiva, hemos visto los cambios, y creo que mucho de ello se debe a las acciones realizadas, a las inversiones en fútbol femenino y al terreno que ha ganado. Por eso es un ejemplo a seguir, para que podamos intentar llegar a un punto en el que estemos realmente cerca de lograr la igualdad social".

Eso es algo en lo que Marta aspira a trabajar en su contexto más amplio, utilizando sus éxitos sobre la cancha como plataforma para contribuir a cambiar la sociedad.

Desde 2010 colabora como Embajadora de Buena Voluntad de ONU-Mujeres para las mujeres y niñas en el mundo del deporte, abogando por la igualdad de género y el empoderamiento femenino en todo el planeta. Esto es algo a lo que dedicará más tiempo cuando finalmente cuelgue las botas.

"Quiero dedicarme a los movimientos sociales. Soy embajadora de la ONU, así que he tenido la oportunidad de ir a misiones humanitarias y pasar tiempo con la gente, transmitir este mensaje de esperanza, compartir mi historia con ellos para ayudar de alguna manera a mejorar la vida de estas personas. Sigo luchando por el empoderamiento y la igualdad, dando voz a muchas mujeres que desafortunadamente no la tienen. Tengo el deber de dar una voz a estas personas", explicó Marta, que considera un deber el hacer que su carrera inspire a una futura generación en particular: la suya.

"Seguro que habrá muchas historias y entrevistas en Internet, pero haré hincapié en contarles mi historia para que puedan inspirarse en ella y seguir su propio camino, ya sea en el fútbol o en otro ámbito. Espero que jueguen al fútbol y que la estirpe familiar continúe, ese es mi sueño. Tengo el sueño y el deseo de tener un hijo y agarrar una silla y sentarme en la banda para verlos jugar, entrenar y llevarlos a los entrenamientos. Ese es mi sueño y espero que se haga realidad".

