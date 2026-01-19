Momento histórico para el fútbol de Oceanía con el arranque de la Liga Profesional de la OFC en Auckland, Nueva Zelanda

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, fue testigo en Eden Park de la entrada de Oceanía en una nueva era con el lanzamiento de la Liga Profesional de la OFC

Equipos de Fiyi, Nueva Zelanda y Vanuatu han convertido en una realidad la primera liga profesional de la OFC

La nueva competición genera una nueva vía profesional en Oceanía, con el apoyo de la FIFA a través de conocimientos estratégicos, financiación específica y visibilidad mundial en FIFA+

La misión de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) de proporcionar más y mejores oportunidades para el fútbol de clubes profesional en la región dio un histórico paso adelante el sábado con los primeros partidos de la temporada inaugural de la Liga Profesional de la OFC, disputados en Auckland (Nueva Zelanda). La OFC Pro League arrancó oficialmente en Eden Park, el mismo estadio que albergó el primer partido de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, con la presencia en las gradas de Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, que quiso ser testigo de ese histórico momento para el fútbol de clubes de Oceanía.

En el primer día de la competición, que cuenta con ocho equipos participantes, el Bula FC de Fiyi y el Vanuatu United FC empataron a 2-2 en el primer choque de la historia de la Liga Profesional de la OFC, y a continuación, el Auckland FC se impuso por 3-0 al South Island United en el derbi neozelandés.

En el segundo día, el South Melbourne FC ganó al Tahiti United por 2-1 mientras que el Solomon Kings FC derrotó al PNG Hekari FC por 1-0 para completar así la jornada inaugural.

La FIFA ha brindado su apoyo a la OFC en el desarrollo de la liga, proporcionando conocimientos estratégicos e impartiendo talleres específicos sobre gobernanza, desarrollo comercial, registro de jugadores y comunicaciones, como parte del objetivo más amplio de profesionalizar el fútbol en todo el Pacífico.

"La FIFA tiene la firme voluntad de fortalecer el fútbol de clubes y elevar los estándares en todas las regiones", afirmó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA. "La Liga Profesional de la OFC proporciona una vía real para los jóvenes talentos del Pacífico, ya que crea oportunidades profesionales para jugadores, entrenadores y árbitros y al mismo tiempo eleva los estándares a nivel local y abre puertas dentro y fuera de Oceanía".

Franck Castillo, secretario general de la OFC, explicó que el lanzamiento de la Liga Profesional de la OFC marca el pilar final y más crítico del desarrollo a largo plazo del fútbol en Oceanía y proporciona una verdadera vía profesional para el talento de élite de la región.

"Sabemos que el Pacífico rebosa habilidad futbolística y durante años el eslabón perdido ha sido un entorno de fútbol de clubes enteramente profesional en el que los jugadores pudiesen entrenar, competir y desarrollarse de manera regular semana a semana", declaró. "Al reunir a los mejores jugadores de la región en una estructura liguera profesional estamos creando el nivel, la estabilidad y la exposición necesaria para que puedan alcanzar su pleno potencial".

Castillo añadió que la calidad, competitividad y ambiente de la ronda inaugural de partidos en Eden Park pusieron de relieve lo mucho que promete el campeonato.

"Los partidos inaugurales en Auckland fueron un indicio claro de lo que puede llegar a ser esta competición", apuntó. "La intensidad sobre el césped, la rivalidad y la implicación de la afición en Eden Park dejaron patente que la Liga Profesional de la OFC es una realidad y que hay un apetito claro por el fútbol de clubes profesional en toda Oceanía".

Y agregó que la liga no solo elevará el estándar a nivel de clubes, sino que también desempeñará un papel crucial a la hora de fortalecer el rendimiento en la escena internacional.

"Esta nueva competición es la pieza que faltaba en el puzle del fútbol en Oceanía, ya que da a los jugadores la oportunidad de dedicarse profesionalmente a este deporte", explicó. "Sabemos que tenemos talento, solo necesitamos atraer a esos jugadores y ponerlos a jugar en una liga profesional. Veremos cómo crece el fútbol y cómo mejoran los resultados".

Los partidos de la Liga Profesional de la OFC no solo proporcionarán oportunidades a jugadores del Pacífico, sino también a profesionales de países como Brasil, Canadá, Francia, Japón, Países Bajos, Noruega, Suecia, Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

La competición pasa ahora a su siguiente jornada y los clubes buscan ganar impulso mientras la liga sigue tomando forma. Con la temporada inaugural ya en marcha, la Liga Profesional de la OFC se erigirá en escaparate del talento emergente, fortalecerá los estándares profesionales y reforzará el papel del torneo como una nueva plataforma para el desarrollo del fútbol en toda Oceanía.