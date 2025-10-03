La FIFA respalda la puesta en marcha de la liga profesional de la OFC

La FIFA y la OFC han congregado a dirigentes de clubes en Nadi (Fiyi) para preparar la primera liga profesional de la OFC

Representantes de los ocho clubes participantes se han reunido por primera vez en un día histórico que marcará un antes y un después en el fútbol del Pacífico

Durante las sesiones se han abordado temas como la estrategia, la gobernanza, el sistema de correlación de transferencias de la FIFA, la inscripción de jugadores, el crecimiento comercial y la comunicación, así como sugerencias de expertos internacionales en el deporte

En los preparativos para la puesta en marcha de la liga profesional de la OFC —la primera competición de fútbol profesional de Oceanía—, la FIFA y la OFC han organizado una serie de seminarios de dos días para dirigentes de clubes y responsables con poder de decisión.

Las sesiones, celebradas el 27 y el 28 de septiembre en Nadi (Fiyi), representan un paso decisivo en la profesionalización del fútbol en el Pacífico.

Por primera vez, representantes de los siguientes ocho clubes que formarán la liga —Bula FC (Fiyi), PNG Hekari FC (Papua Nueva Guinea), Solomon Kings FC (Islas Salomón), Tahiti United FC (Tahití), Vanuatu United FC (Vanuatu), Auckland FC y South Island United FC (ambos de Nueva Zelanda), y South Melbourne FC (Australia)— se reunieron para intercambiar ideas y prepararse para los retos y oportunidades que se avecinan.

Las sesiones contaron con la participación de figuras destacadas de la región y del mundo, como Mohammed Yusuf, secretario general de la Federación de Fútbol de Fiyi, Stuart Larman, jefe de la liga de profesionalización de la OFC y Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA, así como expertos internacionales como Chyna Charles, de la Federación Australina de Fútbol, Raúl Sanllehí, presidente de operaciones de fútbol del Inter de Miami, Luis Rodríguez, expresidente del FC Juárez, y María Victoria Albertos, asesora de comunicación estratégica.

Los seminarios se estructuraron en torno a la planificación estratégica, la gobernanza de clubes, los aspectos comerciales y la generación de ingresos, el sistema de correlación de transferencias de la FIFA (TMS) y la inscripción de jugadores, las habilidades de comunicación y las redes sociales. Las sesiones ofrecieron una plataforma fundamental para el intercambio de conocimientos y el diálogo colectivo sobre cómo establecer de la mejor manera posible una liga sostenible y competitiva en la región.

"La creación de la liga profesional de la OFC marca un antes y un después para el desarrollo del fútbol en la región y es el comienzo de una labor colectiva para desarrollar el deporte", afirmó Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA.

El fútbol de clubes es el componente principal de la profesionalización de todo el ecosistema de este deporte, y en la FIFA tenemos el firme compromiso de apoyar a los clubes para que rindan al máximo. Estas sesiones han ofrecido una valiosa plataforma para pensar estratégicamente en conjunto. Por su parte, la FIFA seguirá trabajando junto con la liga de profesionalización de la OFC y sus clubes en las próximas etapas de este emocionante proyecto».

A medida que se acerca el comienzo de la liga, los preparativos se intensifican y la expectación continúa creciendo.

"El arranque de la liga de profesionalización de la OFC en enero de 2026 marcará un momento emblemático para el fútbol de la región", añadió Stuart Larman, jefe de dicha liga.

"Ofrecer una estructura de desarrollo profesional para jugadores, entrenadores, árbitros y administradores será fundamental para el avance general del deporte en Oceanía. Estas sesiones no solo han ofrecido información y conocimientos fundamentales a los directores ejecutivos de los clubes, sino que han permitido que se establezcan contactos y se desarrollen relaciones importantes que fortalecerán a la liga. Con la ayuda de la FIFA, proporcionaremos oportunidades de desarrollo y crecimiento continuas a los clubes participantes".

La liga profesional de la OFC, que contará con la representación de siete países, mejorará el nivel de competición y generará nuevas oportunidades para los clubes, jugadores y aficionados de la región, lo que marcará el comienzo de una nueva etapa para el fútbol en Oceanía.