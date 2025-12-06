Los FIFA Legends Ronaldo, Totti, Stoichkov y Lalas contribuirán a desvelar el calendario de partidos completo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA dará a conocer íntegramente las sedes y los horarios de los saques de salida de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 12:00 EST

Los FIFA Legends Ronaldo Nazário, Francesco Totti, Hristo Stoichkov y Alexi Lalas analizarán los enfrentamientos y ofrecerán perspectivas únicas.

La presentación del calendario de partidos será conducida por Andrés Cantor

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará acompañado este sábado 6 de diciembre por un elenco estelar durante la presentación del calendario de partidos completo de la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 equipos y 104 partidos.

A partir de las 12:00 EST, la FIFA dará a conocer las sedes y los horarios de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia a través de una retransmisión en vivo que se difundirá a través de las plataformas de la FIFA, incluidas FIFA.com y el canal de YouTube de la FIFA , para que los aficionados de todo el mundo puedan seguir la presentación en directo.

Gianni Infantino contará con la compañía de las leyendas del fútbol mundial, entre ellas dos campeones que han ganado el trofeo más emblemático del deporte, con el fin de confirmar las sedes y los horarios de cada encuentro de este torneo revolucionario. Ronaldo Nazário, campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ en 1994 y 2002 con Brasil, participará en el panel junto a Francesco Totti, campeón del certamen en 2006.

Asimismo, el ícono del fútbol búlgaro Hristo Stoichkov —máximo goleador igualado en la Copa Mundial de la FIFA 1994™ en Estados Unidos— y el estadounidense, Alexi Lalas, considerado una de las figuras más icónicas de aquella edición, compartirán sus opiniones sobre las principales historias del torneo junto al presentador Andrés Cantor.

El calendario de partidos completo se presenta como continuación del anticipado sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se celebró en Washington D.C., un acontecimiento espectacular en el que se confirmaron los doce grupos de cuatro equipos para la competición del próximo año.

El calendario de partidos definitivo estará disponible en marzo, una vez que se hayan disputado los partidos del torneo clasificatorio de la FIFA y de las eliminatorias de clasificación europeas, con los que se definirán las seis plazas restantes de la competición.