El trofeo de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ llega más al sur que nunca

La Gira del Trofeo ha llegado a Puerto Williams, en la isla chilena de Navarino

La siguiente parada se dirigirá hacia el norte, al desierto de Atacama

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA se celebrará del 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades sede

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ ha hecho historia al llegar al aislado asentamiento de Puerto Williams, el punto más meridional alcanzado por cualquier trofeo de la FIFA, a solo 600 millas de la península Antártica. Con una población de menos de 3.000 habitantes y frente al canal de Beagle, Puerto Williams se encuentra en la isla de Navarino, una reserva de la biosfera de la UNESCO situada al norte del cabo de Hornos, donde se unen los océanos Pacífico y Atlántico. Capital de la provincia Antártica Chilena, administra las comunas del Territorio Antártico Chileno y de Cabo de Hornos.

La gira está llevando el trofeo a los confines del país. Comenzó el 3 de septiembre en Ñuñoa, Santiago, y luego viajó a Puerto Williams. Desde allí, la siguiente parada es al norte, en La Tirana, en el desierto de Atacama, a una distancia de unos 4000 km en línea recta. La gira terminará el 23 de septiembre en Valparaíso.

Al igual que en otras paradas, la estancia de dos días del trofeo en Puerto Williams contará con actividades comunitarias abiertas, presentaciones culturales y oportunidades para que las familias se hagan fotos con el trofeo y con Vito, la mascota oficial del torneo.

"Esta Gira del Trofeo es mucho más que la exhibición de una copa. Es una invitación para que todas las comunidades de Chile se puedan sentir parte de esta Copa Mundial [Sub-20 de la FIFA], que será un evento descentralizado en el que los jóvenes y los voluntarios desempeñarán un papel importante", afirmó Jaime Pizarro, ministro de Deportes.

"Queremos que todo el país disfrute de la fiesta y que el público se sienta parte de este proceso y que juntos podamos mostrar nuestro entusiasmo y disfrutar de la Copa Mundial Sub-20", añadió Pizarro, exjugador que disputó más de 50 partidos con la selección chilena.

Chile acoge por segunda vez este torneo de 24 selecciones, tras haberlo hecho anteriormente en 1987, y contará con Rancagua, Santiago, Talca y Valparaíso como las cuatro ciudades sede. La competición se celebrará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Las entradas, con un precio a partir de solo 4000 CLP, están disponibles en FIFA.com/tickets, y ofrecen a familias, amigos y aficionados de todas las edades la oportunidad de disfrutar de este espectáculo de talla mundial.