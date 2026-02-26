La Fundación FIFA brinda apoyo a distintas localidades devastadas por el ciclón Ditwah en Sri Lanka

Esta catástrofe natural ha afectado gravemente a numerosas poblaciones de Sri Lanka

La Fundación FIFA ofrece ayuda financiera a los distritos perjudicados de la isla

Está colaborando con una entidad humanitaria para analizar los efectos en las localidades de todo el país y sus infraestructuras

La Fundación FIFA, a través de su Fondo Humanitario, está proporcionando ayuda humanitaria de emergencia a las localidades de Sri Lanka afectadas por el ciclón Ditwah. La ayuda se dirige a aquellas personas cuyas vidas y medios de subsistencia se han visto trastornados, entre ellas jugadores y entrenadores jóvenes e integrantes de la comunidad de fútbol base.

El ciclón Ditwah azotó el sur de Asia a finales de noviembre y principios de diciembre del pasado año, con una avalancha de lluvias que provocaron inundaciones y desprendimientos de tierras catastróficos en la India y Sri Lanka. Se cebó especialmente con este último país, en el que hubo más de 600 fallecidos confirmados y más de 360 desaparecidos. A principios de diciembre, los afectados sumaban entre 800.000 y 1.1 millones de personas.

Ante tal devastación, la Fundación FIFA se ha movilizado para proporcionar ayuda financiera a través de una entidad humanitaria internacional que actúa en la isla. El objetivo es dar prioridad a las necesidades humanas inmediatas y a la ayuda a la subsistencia a través de la provisión de refugios de emergencia, servicios de salud, agua y saneamiento.

"La Fundación FIFA tiene el compromiso de apoyar a las personas que más lo necesitan cuando se produce una catástrofe —ha recordado su presidente ejecutivo, Mauricio Macri—. La colaboración que mantenemos con entidades especializadas garantiza que la ayuda llegue a las comunidades futbolísticas de manera eficiente y equitativa. Nuestra prioridad es atender las necesidades humanitarias más acuciantes y sentar las bases de un posible apoyo a la recuperación a largo plazo del ecosistema futbolístico del país".

Jaswar Umar, presidente de la Federación de Fútbol de Sri Lanka, ha declarado al respecto: "El ciclón Ditwah nos ha afectado muchísimo, ha perjudicado las vidas de los jóvenes jugadores y destrozado las redes que sustentan nuestro deporte. Agradecemos este apoyo de la Fundación FIFA, su ayuda está siendo crucial para la familia del fútbol en estos momentos sumamente difíciles".

La catástrofe ha afectado gravemente a distritos en los que hay academias juveniles e iniciativas futbolísticas comunitarias. Numerosos campos de entrenamiento y terrenos de juego de centros educativos han sufrido daños, y muchas escuelas en las que se llevaban a cabo actividades deportivas y juveniles hacen ahora las veces de refugios de emergencia. Los torneos se han interrumpido en las zonas afectadas, ya que los jóvenes no pueden ir a jugar con sus clubes y las redes de voluntarios que sustentan el fútbol en el ámbito local han dejado de funcionar.

Mientras continúan las labores de recuperación, la FIFA ha enviado representantes para evaluar los efectos en las infraestructuras y en las comunidades futbolísticas. Sus informes servirán de base para determinar el eventual apoyo que se destinará a restablecer las actividades futbolísticas y reconstruir las instalaciones, una vez que se hayan atendido las necesidades humanas más acuciantes.

El Fondo Humanitario de la Fundación FIFA es un mecanismo específico para prestar asistencia oportuna y vital ante catástrofes naturales y causadas por el ser humano en todo el mundo. Gracias a él, la Fundación FIFA puede responder de forma rápida y conveniente colaborando con entidades sobre el terreno para llegar a los grupos vulnerables más necesitados y con menos capacidad de respuesta local.

Se utiliza para apoyar las labores de socorro de emergencia en numerosas situaciones de crisis, destinando recursos para ayudar a las poblaciones a recuperarse después de terremotos, conflictos u otros sucesos. Su objetivo general es aprovechar el poder que tiene el fútbol para unir a las personas no solo en pro del desarrollo y el cambio social, sino también con el fin de enviar ayuda humanitaria indispensable cuando se produce una catástrofe.