La Fundación FIFA entra en acción para brindar ayuda a las comunidades afectadas por el huracán Melissa

La Fundación FIFA proporciona ayuda humanitaria de emergencia a las comunidades devastadas por el huracán Melissa en Jamaica

La ayuda se está entregando a clubes, jugadores y comunidades locales a través de la Federación Jamaicana de Fútbol

Se trata de una iniciativa centrada en atender necesidades humanitarias urgentes a nivel comunitario

Tras la devastación dejada a su paso por el huracán Melissa en Jamaica, la Fundación FIFA está proporcionando ayuda humanitaria de emergencia a las comunidades del país.

En estrecha coordinación con la Federación Jamaicana de Fútbol (FJF), la ayuda se dirige a clubes, jugadores y comunidades en las áreas más afectadas del país caribeño.

El huracán, de categoría 5, causó graves alteraciones en la vida y el sustento de la población cuando tocó tierra en Jamaica el 28 de octubre del año pasado. La marejada ciclónica inicial, que dejó olas de más de cinco metros, junto a fuertes vientos y lluvias torrenciales, provocó deslizamientos de tierra e inundaciones y grandes daños.

Muchas comunidades, incluido el ecosistema futbolístico nacional, siguen afrontando serias dificultades tras el paso del huracán.

Mauricio Macri, presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, afirmó: "La Fundación FIFA está comprometida a ayudar a la comunidad futbolística cuando se producen desastres naturales. El huracán Melissa ha tenido un profundo impacto en la vida de muchos jamaicanos y, trabajando con la FJF, queremos proporcionar apoyo inmediato y práctico a quienes se han visto afectados".

Las labores de asistencia se están concentrando en las áreas de Hanover, Manchester, St Elizabeth, St James, Trelawny y Westmoreland.

Se ha identificado a un total de quince clubes beneficiarios que actuarán como centros de distribución, lo que garantizará que la ayuda llegue a los más necesitados de manera eficiente y responsable a través de estructuras locales de confianza.

Para muchos jugadores en Jamaica, competir en torneos de fútbol supone una fuente vital de ingresos. La interrupción de la actividad en el terreno de juego y de los acuerdos de patrocinio ha generado una presión financiera significativa tanto para los clubes como para las personas.

Con el fin de atender estas necesidades urgentes, la Fundación FIFA ha financiado la preparación de aproximadamente 1.000 paquetes de ayuda que contienen alimentos, material de limpieza, productos de aseo personal y otras necesidades básicas del hogar, que se están distribuyendo a través de espacios comunitarios y de las redes consolidadas de los propios clubes.

Veralton Nembhard, directivo del Montego Bay United, declaró: "Queremos dar las gracias a la Fundación FIFA y a la FJF por los paquetes de ayuda que hemos recibido hoy. Desde el huracán, en octubre, hemos perdido nuestro campo de juego y nos hemos tenido que mudar. Esta es una de las formas de ayuda más valiosas que ha recibido nuestro club".

Por su parte, Michael Ricketts, presidente de la FJF, comentó: "Estamos profundamente agradecidos por la solidaridad mostrada por la Fundación FIFA. Esta ayuda está llegando hasta el mismo corazón de nuestra familia futbolística y se está convirtiendo en un salvavidas para los jugadores y el personal cuyo sustento se vio interrumpido bruscamente. Estos paquetes ofrecen mucho más que simples suministros esenciales; proporcionan esperanza mientras trabajamos para reconstruir nuestras comunidades y retomar el deporte que amamos".

La Fundación FIFA seguirá de cerca la situación junto a la FJF con el fin de evaluar las necesidades de recuperación a largo plazo en las comunidades futbolísticas afectadas. Las próximas ayudas dependerán de las evaluaciones en curso de las necesidades de quienes aún sufren las consecuencias del huracán.

Al trabajar con redes locales de confianza y socios consolidados, la Fundación FIFA garantiza que las comunidades afectadas reciban una asistencia coordinada y distribuida de manera responsable. El fondo humanitario de la Fundación FIFA es un mecanismo específico destinado a proporcionar ayuda vital de emergencia en respuesta a catástrofes naturales y causadas por el ser humano en todo el mundo.