FIFAe colabora con Lenovo para impulsar las finales de FIFAe gracias a la tecnología gaming de alto rendimiento Lenovo Legion

FIFAe utilizará los más avanzados equipos Lenovo Legion en sus competiciones

Las finales de FIFAe 2025 tendrán lugar del 10 al 19 de diciembre en Riad, Arabia Saudí

Las mejores selecciones nacionales a nivel mundial competirán en tres torneos durante las finales de FIFAe 2025

FIFAe ha confirmado que utilizará la tecnología gaming Lenovo Legion durante su competición más importante de 2025. Gracias a este acuerdo de colaboración entre el fabricante de PCs #1 del mundo y la competición de fútbol y esports #1 del mundo, y haciendo uso de los dispositivos de más alto rendimiento diseñados para los eventos de esports líderes del sector, se ofrecerá apoyo a los jugadores de élite y a las selecciones nacionales en todas las competiciones.

Los dispositivos gaming de alto rendimiento Lenovo Legion estarán presentes durante el evento más importante del año de FIFAe, las finales FIFAe 2025, facilitando el juego de élite, la integridad de la competición y un rendimiento inmersivo en todos los niveles del torneo; además de establecer el estándar para la siguiente generación de jugadores de los esports de fútbol.

Los jugadores, presentadores y personal de FIFAe utilizarán equipos Legion Tower 7i, monitores, ratones, teclados y accesorios gaming Legion, así como otros dispositivos de Lenovo, para impulsar una de las mayores competiciones de esports de fútbol del mundo.

El acuerdo entre FIFAe y Lenovo forma parte de una colaboración más amplia entre la compañía y FIFA, que incluye el apoyo para el Mundial de Clubes FIFA 2025™, el Mundial de Fútbol FIFA 2026™ y el Mundial de Fútbol Femenino FIFA 2027™ mediante la cesión de infraestructura y tecnología avanzadas. En todos estos eventos, Lenovo proporcionará dispositivos inteligentes, soluciones impulsadas por IA y servicios de centros de datos para mejorar las operaciones, retransmisión y conexión con los aficionados a nivel global.

Las finales FIFAe 2025 se celebrarán del 10 y al 19 de diciembre en Riad, Arabia Saudí, e incluirán el Mundial FIFAe World Cup™ de Rocket League, el Mundial FIFAe World Cup™ de eFootball™ en consola y el Mundial FIFAe World Cup™ de eFootball™ en dispositivos móviles. Estos torneos reunirán a las mejores selecciones nacionales del planeta, que competirán por tres títulos mundiales en sus respectivas disciplinas.

Tras una histórica temporada en 2024, batiendo récords al ser el evento de simulación deportiva más visto del año en lo referente a pico máximo de espectadores, FIFAe continúa expandiendo su ecosistema global de esports de fútbol.

Las competiciones de este año contarán con un proceso de calificación abierto y ampliado, proporcionando así la oportunidad de competir al máximo nivel a más Asociaciones Miembros de FIFA que nunca.

Para obtener más información, visita FIFA.GG.