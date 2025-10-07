Positivo balance de la fase de grupos de Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025

Los tres partidos de Chile en el Estadio Nacional de Santiago superaron los 40.000 espectadores

En total, alrededor de 260.000 personas presenciaron una fase de grupos apasionante

Cinco de las seis confederaciones están representadas en los octavos de final

⁠ Paridad deportiva, ambiente festivo y el calor que aporta un país donde el fútbol es pasión. Todo eso dejó la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™. Un torneo que, como reza su eslogan, está “creando leyendas”.

Los aficionados chilenos han dado un apoyo incondicional a su selección y al Mundial: los tres partidos con más asistencia hasta aquí fueron los de la Roja en el Estadio Nacional de Santiago: 45.547 ante a Nueva Zelanda; 42.518 frente a Japón; y 42.072 ante Egipto.

“Es la segunda vez que el Mundial Sub-20 se disputa en Chile, y la quinta competición de la FIFA que se realiza aquí. Para la FIFA, estar en Chile es como estar en casa”, dice Roberto Grassi, jefe de Competiciones Juveniles de la FIFA. “Por eso, la FIFA agradece por su trabajo al Comité Organizador Local y al Gobierno, y a todo el país por su apoyo en los estadios”.

La fase de grupos dejó otras cifras interesantes:

24 selecciones, 504 jugadores y 336 personas de staff técnico han participado de 38 partidos, con una asistencia de alrededor de 260.000 mil personas.

Se han realizado en total 174 prácticas en los 15 centros de entrenamiento dispuestos en las cuatro sedes, todos en campos de juego nuevos con estándar FIFA nivel 5, que serán parte del legado de la competición.

Un total de 808 voluntarios desempeñan un rol clave en la realización del evento.

El sistema de revisión en video (FVS), que ya se había usado el año pasado en las Copas Mundiales Femeninas Sub-17 y Sub-20 de la FIFA, también acaparó la atención de todos. “La FIFA siempre está pensando en cómo innovar, evolucionar y mejorar, y esto es un ejemplo claro de ello”, afirma Grassi.

En lo deportivo, es importante resaltar que cinco de las seis confederaciones estarán representadas en los octavos de final, lo que refleja tanto la competitividad del torneo como también el desarrollo del fútbol a nivel global.