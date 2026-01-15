La fase final de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ dará inicio a una nueva era y llegará al mundo de la mano de grandes cadenas y plataformas

La recta final de la primera competición intercontinental femenina de clubes se verá en todo el globo a través de una potente combinación de streaming gratuito y grandes cadenas nacionales

DAZN emitirá el torneo en la mayoría de los territorios, mientras que Sky Sports posee los derechos para el Reino Unido e Irlanda y CazéTV para Brasil, lo que dará al fútbol femenino de clubes una proyección sin precedentes

Las entradas de la fase final, que se disputará el miércoles 28 de enero y el domingo 1 de febrero de 2026 en Londres, ya pueden adquirirse en FIFA.com/tickets

La FIFA ha confirmado hoy la histórica cobertura que tendrá la fase final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™, gracias a la cual los aficionados de todo el planeta podrán disfrutar de la histórica primera edición del certamen a través de una potente combinación de streaming mundial gratuito y grandes cadenas nacionales.

En un paso fundamental para la accesibilidad y el crecimiento del fútbol femenino, DAZN retransmitirá en directo y en streaming de forma gratuita los partidos decisivos de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ en todo el planeta, salvo los mercados nacionales de los cuatro equipos semifinalistas y la RP China, lo que reafirma el compromiso que comparte con la FIFA de eliminar obstáculos y atraer nuevas audiencias. DAZN también ha adquirido los derechos de las semifinales para Estados Unidos.

Los aficionados del Reino Unido y la República de Irlanda podrán ver la fase final del torneo en Sky Sports, y los de Brasil en CazéTV. En breve se anunciarán las cadenas nacionales que retransmitirán los cuatro partidos de la fase final en Marruecos y el choque por el tercer puesto y la final en Estados Unidos.

La fase final de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ se celebrará el miércoles 28 de enero y el domingo 1 de febrero en Londres. Las semifinales se jugarán en el estadio del Brentford, mientras que el estadio del Arsenal será el escenario del partido por el tercer puesto y la final, de la que saldrá el primer campeón intercontinental de clubes femeninos de la historia.

"La Copa de Campeones Femenina de la FIFA enfrentará a jugadoras del máximo nivel y a clubes legendarios en un escenario verdaderamente mundial, lo que representa un momento crucial para el fútbol femenino de clubes. Nos entusiasma asociarnos con cadenas de primer orden, cuya aportación será indispensable para dar a conocer en todo el mundo este nuevo torneo, visionario, ambicioso, de gran calado y estrechamente vinculado a los aficionados y a las sociedades", ha declarado Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA.

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ es una competición pionera que reunirá a partir de ahora a los seis campeones continentales todos los años en que no se celebre la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA™, lo que conformará un calendario mundial continuo para el fútbol femenino de élite. La competición consta de dos rondas eliminatorias seguidas de una fase final en la que participan cuatro clubes.

Componen el elenco de la fase final de este año el Arsenal Women FC inglés, vigente campeón de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, el Gotham FC estadounidense, campeón de la Concacaf, el SC Corinthians brasileño, campeón de la CONMEBOL, y el ASFAR marroquí, vencedor de la Liga de Campeones Femenina de la CAF. El Auckland United FC neozelandés y el Wuhan Chegu Jiangda WFC chino, representantes de la OFC y de la AFC, se despidieron del torneo en la primera y la segunda ronda, respectivamente.

Los aficionados tienen ahora la oportunidad de formar parte de una nueva era del fútbol femenino de clubes y ver cómo cuatro campeones continentales compiten por la gloria mundial adquiriendo las entradas para los encuentros decisivos de Londres, que están ya a la venta. Se anima a reservar las localidades con margen suficiente a través de FIFA.com/tickets para asistir a la gran fiesta que será el nuevo escenario internacional de la disciplina.