España gana su segunda estrella y pone el broche de oro a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Nueva York Nueva Jersey

El Estadio Nueva York Nueva Jersey albergó ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En todos ellos, la asistencia superó los 80 000 espectadores

Kylian Mbappé y Erling Haaland brillaron en un escenario que recibió a seis campeones mundialistas

Los jefes de Estado de los tres países anfitriones —el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta de México, Claudia Scheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— acompañaron al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para hacer entrega de las medallas a los componentes de las dos selecciones finalistas. Posteriormente, Rodri, el capitán de España, recibió el trofeo de campeón del mundo.

El estadio también fue testigo de otro momento inolvidable: el primer espectáculo del descanso en una final de la Copa Mundial de la FIFA™, una celebración histórica que aunó deporte y música y tuvo repercusión en todo el planeta. Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber encabezaron el cartel, bajo la dirección de Chris Martin y la producción de Global Citizen. También participaron Burna Boy, Gustavo Dudamel, la Filarmónica de Nueva York y el coro PS 22 acompañado de Coldplay.

En total, el Estadio Nueva York Nueva Jersey, que también hizo historia en 2025 cuando acogió la final de la primera edición del Mundial de Clubes FIFA™, albergó ocho partidos de la competición. En todos ellos, la asistencia superó los 80.000 espectadores.

"A lo largo del último mes, Nueva York ha recibido al mundo —declaró Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad—. Desde las reuniones entre amigos para ver los partidos hasta los aficionados que acudieron al estadio, hemos homenajeado a las distintas comunidades que hacen de nuestra ciudad la capital mundial del fútbol. Hoy ponemos el punto final a un Mundial histórico, orgullosos de que los neoyorquinos hayan estado a la altura en todo momento".

Asimismo, se inauguró el minicampo de FIFA Arena en Central Park, del que se beneficiarán entre 80 y 100 colegios, centros de ocio y organizaciones comunitarias de los cinco distritos de Nueva York, y del que disfrutarán más de 5.000 niños.

Se trata del primero de los 26 terrenos de juego que se instalarán en la ciudad, mientras que el resto se terminarán de construir en la segunda mitad del año.

El recinto que albergó la final de la Copa Mundial de la FIFA™ es donde juegan como local los New York Giants y los New York Jets, equipos de la NFL, y es el más grande de toda la liga de fútbol americano. Inaugurado en 2010, se erigió en el mismo lugar en el que se encontraba el antiguo estadio de los Giants, que albergó siete encuentros de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™.

A lo largo de este último mes, ha recibido a algunos de los mejores jugadores del planeta: la estrella de Francia Kylian Mbappé y el talismán noruego Erling Haaland firmaron sendos dobletes en este terreno de juego. Por si fuera poco, seis campeones de la Copa Mundial de la FIFA™ jugaron partidos aquí a lo largo de esta edición: Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia e Inglaterra.

Brasil, pentacampeona del mundo, y Marruecos, semifinalista en Catar 2022, fueron las primeras selecciones que saltaron a este césped. Lo hicieron el 13 de junio, en un duelo que se saldó con empate 1-1, después de que Vinícius Junior neutralizara la ventaja del combinado norteafricano, que se había adelantado en el marcador por medio de Ismael Saibari.

Tres días más tarde, Mbappé se lució con un doblete que, además de auparlo hasta la primera posición de la lista de máximos artilleros históricos de la selección francesa con 58 dianas, dio la victoria a los subcampeones de 2022 por 3-1 contra Senegal en su primer partido.

A continuación, fue el turno de Haaland, que también firmó dos goles en la victoria por 3-2 de Noruega sobre Senegal, después de que Marcus Pedersen inaugurara el marcador. Ismaïla Sarr fue el autor de los dos tantos del conjunto africano, que puso en apuros a su rival europeo hasta el último segundo.

Más tarde, el Estadio Nueva York Nueva Jersey fue testigo de una de las mayores campanadas del torneo: Ecuador, que recibió un gol de Leroy Sané en el minuto dos, remontó y acabó venciendo 2-1 a Alemania. Nilson Angulo igualó el marcador en el minuto nueve, y Gonzalo Plata rubricó la victoria de los sudamericanos con un tanto en el segundo periodo.

Dos días después, Jude Bellingham y Harry Kane otorgaron a Inglaterra un triunfo por 0-2 sobre Panamá que les permitió ser primeros del grupo L.

En dieciseisavos de final, Francia impuso su autoridad y pasó por encima de Suecia (3-0) con dos tantos más de Mbappé, que aumentó a seis su cuenta particular en este Mundial, y un prodigioso remate de Bradley Barcola. Finalmente, Mbappé ganó la Bota de Oro de adidas gracias a sus diez dianas y se aupó también hasta la primera posición de la lista de máximos goleadores históricos de la Copa Mundial de la FIFA™, con 22 tantos.

En octavos de final, Noruega protagonizó seguramente la mayor gesta futbolística de su historia al derrotar 1-2 a Brasil. Como no podía ser de otra manera, los dos goles fueron obra de Haaland, que se despidió del torneo con siete dianas. Brasil, por su parte, también hizo historia, pues Neymar transformó un penalti y se convirtió en el segundo jugador de su país, junto con Pelé, que marca en cuatro ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™.