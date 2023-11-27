España se proclama campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Nueva York Nueva Jersey

España conquista su segunda estrella de campeona del mundo con una apasionante victoria en la prórroga contra Argentina

Ante un Estadio Nueva York Nueva Jersey totalmente lleno se ha celebrado el histórico espectáculo Topps del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA™

Esta edición ha registrado un récord de asistencia, con un total de 6 810 966 espectadores

La innovadora Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha llegado a su apasionante final este domingo. Con una victoria por 1-0 contra Argentina, España ha conquistado su segunda estrella de campeona del mundo.

En un vibrante Estadio Nueva York Nueva Jersey, que presentaba un lleno total, la selección española ha inscrito su nombre en los anales con la conquista del primer Mundial que ha contado con 48 selecciones y 104 partidos.

Tras el empate a 0-0 con el que terminó el tiempo reglamentario, el delantero Ferrán Torres anotó el único gol del partido en el minuto 106 para otorgar el trofeo a los suyos, el mismo que convierte a España en la primera nación que posee a la vez los títulos de la Copa Mundial de la FIFA™ y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

El apasionante partido encapsuló además el espectáculo Topps del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA™, una celebración histórica que ha aunado el deporte, la música y su incidencia en el mundo. Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber encabezaron el cartel, bajo la dirección de Chris Martin y la producción de Global Citizen. También participaron Burna Boy, Gustavo Dudamel, la Filarmónica de Nueva York, y el coro PS 22 acompañado de Coldplay.

Tras la final, se anunciaron los ganadores de los premios individuales de esta edición, que también dominó España. Rodri recibió el Balón de Oro de adidas, Unai Simón ganó el Guante de Oro de adidas y Pau Cubarsí alzó el Premio de la FIFA al Mejor Jugador Joven, por cortesía de Aramco. La lista completa de ganadores se puede consultar aquí.

Un total de 6.810.966 aficionados han asistido a la histórica 23a edición de la competición, coorganizada por tres países (Canadá, Estados Unidos y México), en la que se han establecido numerosos récords. En total, los aficionados presenciaron 308 goles en los 16 estadios, mientras el mundo celebraba unido, dentro y fuera de los terrenos de juego, una fiesta del fútbol de 39 días de duración que ha instaurado nuevas marcas en el deporte rey.