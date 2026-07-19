Se celebra un torneo Football for Schools en la minicancha FIFA Arena de Central Park

Cada jugador recibió un par de botas de fútbol como parte de la iniciativa Botas de la FIFA para todos

La FIFA Arena en Central Park es una de las 26 minicanchas que se abrirán en el área de Nueva York

Football for Schools enseña habilidades académicas y para la vida a través de divertidas sesiones de fútbol

Más de 80 jóvenes jugadores de la organización Street Soccer USA participaron en un torneo de fútbol en la minicancha FIFA Arena del Central Park de Nueva York, organizado por el programa Football for Schools de la FIFA. Cada jugador también recibió un par de botas de fútbol en el marco de la iniciativa Botas de la FIFA para todos, que ayuda a garantizar que más niños tengan acceso al equipamiento básico necesario para jugar de forma segura.

El torneo tuvo lugar en vísperas de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey.

Football for Schools tournament at FIFA Arena in Central Park 02:08

"Diría que es un momento increíble, en paralelo a la Copa Mundial de la FIFA", dijo Franck Castillo, director de Football for Schools. "Todos están entusiasmados, incluidos los jóvenes. Creo que también es uno de los objetivos del Programa Football for Schools, junto con FIFA Arena y Botas de la FIFA para todos: brindar una primera experiencia deportiva positiva".

"Se ha comprobado que si la primera experiencia deportiva de un niño menor de 10 años es positiva, practicará algún deporte durante toda su vida. Es fundamental para su salud", añadió.

El director de la División de Federaciones Miembro de la FIFA añadió: "FIFA Arena es una magnífica iniciativa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ofrece a los niños de las comunidades lugares seguros y accesibles para jugar al fútbol. Igualmente importante es Botas para todos, que ayuda a garantizar que los jóvenes jugadores cuenten con el equipamiento adecuado para disfrutar del deporte de forma segura. Juntas, estas iniciativas reflejan el compromiso de la FIFA de apoyar a nuestras federaciones miembro y crear más oportunidades para los jóvenes gracias a poder jugar a fútbol por todo el mundo".

Street Soccer USA es una organización nacional sin ánimo de lucro presente en 16 ciudades que ayuda a más de 75.000 jugadores en algunos de los barrios más desfavorecidos del país.

"Es una colaboración muy interesante con Street Soccer y quiero darles las gracias de todo corazón", dijo el Sr. Castillo. "Se trata de brindarles esperanza y alegría, y creo que todos guardarán un grato recuerdo de esto".