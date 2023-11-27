Monterrey se despide de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras albergar cuatro encuentros memorables, incluido el partido número 1000 de la competición

Famoso por su imponente entorno, el Estadio Monterrey albergó el 29 de junio su cuarto y último partido, en el que Marruecos se impuso a Países Bajos en la tanda de penaltis

En la segunda ocasión en la que ejercía de sede de la Copa Mundial de la FIFA™, Monterrey completó el aforo en tres partidos y registró una asistencia media del 99.9 %

El FIFA Fan Festival™ de la ciudad, ubicado en el Parque Fundidora, permanecerá abierto hasta la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el 19 de julio

En su periplo como ciudad anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, Monterrey brindó emoción a raudales, vistas virales y un partido para la historia, además de un apasionante choque entre dos candidatas al título en los dieciseisavos de final.

La capital del estado mexicano de Nuevo León, famosa en toda Norteamérica por su tradición futbolística, se convirtió tras Guadalajara en la segunda ciudad anfitriona que se despide de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El lunes 29 de junio, Monterrey dijo adiós al torneo con un partido por todo lo alto, en el que Marruecos empató in extremis y acabó superando a Países Bajos en la tanda de penaltis, ante los 51 243 espectadores que abarrotaban el recinto.

El apasionante encuentro eliminatorio fue el cuarto partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ disputado en el Estadio Monterrey y el decimosegundo de la competición que albergaba la ciudad en su historia. Monterrey también acogió ocho partidos durante la Copa Mundial de la FIFA México 1986™, cinco de ellos en el Estadio Universitario y tres en el Estadio Tecnológico.

Aunque el Estadio Monterrey alberga los partidos como local del CF Monterrey, club que mantiene una enconada rivalidad con sus vecinos de Tigres de la UANL, la ciudad y la región al completo se unieron con motivo de la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026™. En los cuatro partidos disputados en Monterrey, se completó el aforo en tres de ellos y se registró una asistencia media de 51 179 espectadores, lo que equivale a un 99.9 %.

A la vez que los presentes en las gradas disfrutaban de lo que acontecía sobre el terreno de juego, los espectadores de todo el planeta quedaron fascinados con el formidable entorno del recinto. Los vídeos, las fotos y las publicaciones en redes sociales del imponente Cerro de la Silla cerniéndose sobre el estadio se han convertido en un clásico de la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA™ y ya forman parte del imaginario de la competición. Inaugurado en agosto de 2015, el estadio acogió el pasado mes de marzo los dos partidos de una de las rutas del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que culminó con la clasificación de Irak para la cita mundialista, tras superar a Bolivia en la final.

Entre los asistentes a dos de los partidos disputados en Monterrey (incluido el de dieciseisavos de final) figuró Matías Almeyda, nuevo entrenador del CF Monterrey. El excentrocampista, que representó a su Argentina natal en la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998™ y en la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002™, ha disfrutado de una exitosa carrera en los banquillos, incluidos tres años (y varios títulos) en el legendario CD Guadalajara de la Liga MX.

«Los escenarios que eligieron para jugar en México son impresionantes —declaró Almeyda—. Es para felicitarlos cómo han puesto los estadios y bueno, uno que es parte de este fútbol, más allá que he estado afuera por un tiempo, siempre nos alegra todo eso».

Monterrey albergó su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el domingo 14 de junio, cuarto día de competición. En el encuentro perteneciente al grupo F, Suecia tuvo una brillante actuación y venció con facilidad a Túnez por 5-1 en el debut de ambas selecciones en el torneo. El sueco Yasin Ayari, de padre tunecino, fue el autor del primer y el último gol del choque.

Monterrey se despide de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras albergar cuatro partidos, incluido el encuentro número 1000 del torneo Previous 01 / 07 FIFA World Cup 2026 Venues - Monterrey Stadium 02 / 07 South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 03 / 07 Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 04 / 07 Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 05 / 07 Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026 06 / 07 Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 07 / 07 Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 Next

Seis días después, Monterrey hizo historia al albergar el partido número 1000 en los 96 años de historia de la Copa Mundial de la FIFA™. Con motivo de este histórico encuentro, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo acompañado por Hisako, princesa Takamado de Japón, y otros dignatarios, así como por varias FIFA Legends. La selección nipona logró su primera victoria en el torneo, al vencer a Túnez por 4-0, con un doblete del delantero Ayase Ueda.

El miércoles 24 de junio, el Estadio Monterrey albergó su último partido de la fase de grupos, en el que Sudáfrica se impuso a la República de Corea por 1-0. Thapelo Maseko marcó en el minuto 63 el único gol de su selección, que logró la clasificación para la fase de eliminación directa por primera vez en su historia.

La victoria sudafricana deparó un apasionante Marruecos-Países Bajos en dieciseisavos de final, único encuentro de la ronda que enfrentará a dos selecciones que figuran entre las diez mejores de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola. En un choque disputado de tú a tú que cumplió plenamente con las expectativas, neerlandeses y marroquíes marcaron sendos tantos tras el descanso, por lo que el tiempo reglamentario acabó con 1-1 en el marcador. Tras una prórroga sin goles, Marruecos, sorprendente semifinalista hace cuatro años en Catar, terminó imponiéndose por 3-2 en una emocionante tanda de penaltis.

Aunque ya no se disputará más encuentros en Monterrey, la fiesta continuará en el FIFA Fan Festival™ ubicado en el Parque Fundidora, que permanecerá abierto hasta la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el 19 de julio. El bullicioso recinto atrajo a más de 809 000 visitantes a lo largo de los primeros 18 días del torneo, segunda mayor cifra total, solo superada por Ciudad de México.