Gianni Infantino y la princesa Takamado celebran el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales ante una afición que agotó las localidades en el Estadio Monterrey

El partido número 1.000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ se disputó el sábado 20 de junio en el Estadio Monterrey

Japón se impuso ante Túnez (4-0) ante 51.243 espectadores, entre ellos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Hisako, la princesa Takamado de Japón, en un estadio con todas las localidades agotadas

El presidente Infantino y la princesa Takamado firmaron un cartel conmemorativo, en tanto que jugadores y árbitros portaron distintivos dorados especiales en sus camisetas

El partido número 1.000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ se disputó el sábado 20 de junio y contó con todos los ingredientes de una cita histórica: una afición entusiasta y bulliciosa que llenó el Estadio Monterrey y una actuación magistral de Japón.

Bajo la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de Hisako, la princesa Takamado de Japón, entre otros asistentes en el recinto moderno y pintoresco que ofrece vistas impresionantes del Cerro de la Silla, Japón firmó una victoria por 4-0 ante una aguerrida selección de Túnez. El encuentro representó el segundo compromiso de ambas selecciones en el grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y pasó a la historia como el partido número 1000 en los 96 años de trayectoria del acontecimiento deportivo más popular e influyente del planeta.

"La actuación extraordinaria de Japón aportó un brillo especial al partido número 1000 en la historia de los Mundiales. Túnez también desempeñó un papel importante en esta ocasión histórica, que contó con un estadio repleto de aficionados que aportaron todo su entusiasmo, pasión y alegría a esta celebración tan especial", afirmó el presidente Infantino.

Más allá del ambiente electrizante y del gran espectáculo futbolístico, la noche en Monterrey fue también una ocasión para celebrar y conmemorar este hito histórico. En una Copa Mundial que se ha convertido en una fiesta de goles y estadios repletos, el partido número 1000 ofreció una oportunidad irrepetible para reflexionar sobre la historia del torneo y su creciente popularidad y alcance.

"Son 1000 partidos, 1000 historias de emoción y pasión, 1000 latidos, 1000 goles, atajadas y aficionados", agregó el presidente de la FIFA.

Para conmemorar esta ocasión especial, el presidente Infantino y la princesa Takamado firmaron carteles conmemorativos de gran tamaño en azul y dorado, con información sobre el partido número 1000 y una imagen del trofeo de la Copa Mundial. El presidente de la FIFA también intercambió regalos conmemorativos con Tsuneyasu Miyamoto, presidente de la Federación Japonesa de Fútbol, Moez Nasri, presidente de la Federación Tunecina de Fútbol, e integrantes del comité organizador de Monterrey.

Además, las camisetas de los jugadores y el cuerpo arbitral, encabezado por el árbitro rumano István Kovács, lucieron distintivos dorados con gráficos alusivos al partido número 1000.

Entre los FIFA Legends que siguieron este encuentro histórico con especial interés se encuentran Sergio Ramos, exdefensor de España, y Hristo Stoitchkov, exdelantero de Bulgaria, quienes tienen una conexión especial con México y fueron protagonistas de encuentros históricos en un Mundial.

Ramos formó parte de la inolvidable selección española que conquistó la Copa Mundial en 2010 y, en 2025, defendió los colores del CF Monterrey y ejerció como capitán del equipo en el Mundial de Clubes. Además, fue titular y disputó los 90 minutos en el partido número 700 en la historia de la Copa Mundial, un encuentro de octavos de final en Alemania 2006 frente a Francia, finalista de aquella edición. Stoichkov conquistó la Bota de Oro en Estados Unidos 1994 junto al ruso Oleg Salenko e impulsó a la selección búlgara a un histórico cuarto puesto. Además, ha desarrollado una amplia trayectoria como analista y comentarista de fútbol en la televisión mexicana. El exdelantero búlgaro también desempeñó un papel decisivo en el partido número 500 de los Mundiales, al abrir el marcador en la sorpresiva victoria de Bulgaria ante Argentina (2-0) en el cierre de la fase de grupos del Mundial de 1994.

"Es una gran satisfacción ver a México, y especialmente a Monterrey, albergar el partido número 1000 en la historia de la Copa Mundial. Es un hito muy especial y me alegra que se celebre en el estadio de Rayados", comentó Ramos.

Stoichkov fue uno de los 51.243 aficionados que asistieron al encuentro en Monterrey y afirmó: "Es extraordinario que estas selecciones tengan el honor de disputar hoy el partido número 1000 en la historia de la Copa Mundial. También me alegra mucho que el árbitro encargado de dirigir este encuentro sea de Rumanía, país vecino de Bulgaria. La gente de Monterrey merece disfrutar de una ocasión así. He venido aquí muchas veces y sé cuánto disfrutan los mexicanos del fútbol".

El encuentro del sábado, que enfrentó a selecciones de Asia y África en Norteamérica, fue un símbolo inequívoco del creciente alcance mundial del fútbol. El crecimiento del fútbol, así como la unidad y las oportunidades que ha generado en todo el mundo, también conmovieron a la leyenda búlgara.

"Me encanta ver a los aficionados en los estadios con sus atuendos y sus camisetas, cantando, abrazándose y celebrando juntos —añadió Stoichkov—. Esa es la esencia del fútbol, y creo que es importante transmitir a los jóvenes que el fútbol es un deporte que une. El fútbol es pasión. Es la posibilidad de emocionar a 100 000 personas con una gran jugada o un gol. Eso tiene un valor enorme".