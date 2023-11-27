Eduardo Granados ha sido reconocido como el "Unsung Hero" de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Guadalajara tras conectar su labor actual con el histórico torneo de 1986

Tras sufrir una condición en la espalda a los 15 años que frustró su camino en el balompié profesional, descubrió en el voluntariado la forma perfecta de canalizar su pasión

Conserva con orgullo su acreditación oficial de hace 40 años, una edición imborrable en la que tuvo la oportunidad de convivir con leyendas de la talla de Pelé y Rivellino

Cuando los futbolistas saltan al terreno de juego antes de cada partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los reflectores se posan de inmediato sobre el espectáculo principal: las banderas ondeando, los himnos nacionales y la emoción a flor de piel. Sin embargo, detrás de cada ceremonia previa al partido, de cada acceso ordenado y de la guía en las tribunas, hay un equipo humano que lo hace posible, dedicando su entusiasmo para garantizar que la experiencia de los aficionados sea impecable. Ellos son, sin duda, el auténtico latido del torneo.

Llevar a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la escala más grande de la historia no sería posible sin los voluntarios: aquellos que donan su tiempo, su energía y entregan su corazón de manera altruista. En la sede de Guadalajara, entre los miles de rostros comprometidos con dar la bienvenida al planeta, la historia de Eduardo Granados brilla con luz propia, alzándose como un puente perfecto entre el glorioso pasado futbolístico de México y el vibrante presente de esta justa internacional.

El guardián de la memoria en Guadalajara: Eduardo Granados, el 'unsung hero' que une México 1986 y 2026 02:53

Para Eduardo, el idilio con el balón comenzó desde que era un niño. Como tantos jóvenes mexicanos, creció con la firme ilusión de pisar las canchas profesionales y vestir los colores de su escuadra nacional. Desafortunadamente, la vida le presentó un duro obstáculo a la temprana edad de 15 años, cuando un problema de salud en la espalda truncó por completo sus aspiraciones profesionales.

Cualquier otra persona se habría distanciado del deporte tras un golpe emocional de esa magnitud, pero Eduardo decidió transformar ese coraje injusto de la infancia en una vocación pura de servicio. "Esa frustración que tuve de niño de no poder ser jugador profesional... quise de alguna manera participar, sentir el ambiente mundialista", recuerda con notable serenidad.

Esa inquebrantable pasión lo impulsó a postularse por primera vez como voluntario durante la Copa Mundial de la FIFA México 1986. Aquel torneo no solo marcó su juventud, sino que le regaló memorias legendarias que conserva intactas en el alma. Durante su participación hace cuatro décadas, Eduardo tuvo la enorme fortuna de convivir directamente con astros internacionales de la época. "Tuve la gran fortuna de conocer y abrazarme con Pelé, con Rivellino, y fue fantástico", rememora con los ojos iluminados por la nostalgia.

Como testimonio físico de aquella hazaña, Eduardo atesora su antigua acreditación de 1986 como uno de sus bienes más sagrados. "Yo conservé este gafete que nos dieron hace 40 años. Y siempre, de vez en cuando, lo veo, recuerdo y me... me vuelve otra vez a llenar de emoción", confiesa mientras sostiene el histórico plástico que lo acredita como parte del equipo de edecanes, intérpretes y traductores de aquella mítica Copa Mundial.

Hoy, portando con el mismo orgullo el actual uniforme verde neón de los voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sus motivaciones han madurado profundamente. Si en su juventud el motor principal era la fascinación de estar cerca de las superestrellas de la cancha, cuarenta años después su misión está firmemente arraigada en el orgullo comunitario y la diplomacia cultural. Eduardo entiende que el servicio es la mejor ventana para proyectar la verdadera identidad de su región.

"Hace 40 años yo tenía otra clase de motivos de los que me llevaron ahora a ser voluntario en este Mundial de 2026", reflexiona Eduardo. "Uno de esos motivos era demostrarle al mundo que México, principalmente Guadalajara, es amigable. Hay paz. Es un país hermano".

En esta edición, las actividades de Eduardo se desarrollan en el núcleo de la emoción: el interior del estadio. Ahí colabora activamente en la gestión de los puntos de control, orientando a los miles de asistentes locales e internacionales que abarrotan las gradas. Su rol adquiere un valor humano fundamental al brindar asistencia directa a las personas con discapacidad o movilidad reducida, asegurando que tengan un acceso cómodo y digno para disfrutar de la máxima fiesta del balompié internacional.

Su calidez se hace evidente en cada interacción diaria con la fanaticada: "Ah, okay, eso va a ser acá arriba. ¿Todo bien?", se le escucha decir con una sonrisa constante mientras señala hacia las rampas del recinto tapatío, contagiando su entusiasmo a cada espectador.

Para este veterano de la hospitalidad, la experiencia de apoyar a la selección nacional de su país en una Copa Mundial de la FIFA™ sigue provocando el mismo escalofrío que sentía en su niñez. El fútbol, para Eduardo, trasciende el simple resultado de un marcador. "Ir a ver a México es indescriptible. Desde antes de que empiece el juego, ya lo empieza uno a disfrutar", afirma de manera contundente. "Es entregarse totalmente a... más que la selección, es a los colores de tu patria representados en once jugadores. Eso es lo que significa ir a ver a tu selección".

Al concluir sus actividades y reflexionar sobre la magnitud del evento del que forma parte, Eduardo no puede evitar sentir una profunda gratitud hacia la oportunidad que se le ha brindado de volver a estar en la primera línea de la historia deportiva. "Yo agradecido con la FIFA, primero porque me dieron otra oportunidad de poder disfrutar un mundial. Gracias, FIFA", concluye emocionado.