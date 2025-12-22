"Los esports son fundamentales para que el fútbol siga siendo relevante en el futuro", señaló Mattias Grafström durante la edición inaugural de la Cumbre de esports de fútbol

El encuentro de tres jornadas tuvo lugar al mismo tiempo que las FIFAe Finals 2025 en Riad (Arabia Saudí)

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, señaló que los videojuegos y los esports son "imprescindibles" para atraer a la nueva generación de aficionados al fútbol

La FIFA considera los esports de fútbol un asunto de gran importancia estratégica

Las FIFAe Finals 2025, celebradas en Riad y concebidas como un espacio de unión para comunidades en la capital saudí, sirvieron de marco para la edición inaugural de la Cumbre de esports de fútbol, un foro que reunió por primera vez a la industria internacional del fútbol virtual. Las federaciones miembro de la FIFA, empresas editoras de videojuegos, grupos de interés e innovadores estuvieron presentes en la cumbre de tres jornadas, celebrada del 17 al 19 de diciembre, para encauzar el futuro de esta industria e impulsar el desarrollo de un ecosistema de rápido crecimiento.

La cumbre reunió a representantes de 79 países y tuvo como ponentes al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström; al presidente de la Comisión de Esports de Fútbol y presidente de la Federación de Fútbol de Hong Kong, China, Eric Fok; al director de la Subdivisión de eFootball y Gaming de la FIFA, Christian Volk; y al jefe del Departamento de eFootball de la FIFA, Adrian Rölli.

"Agradezco a quienes hicieron posibles las enriquecedoras intervenciones y paneles de la cumbre, que dejaron un mensaje claro: los videojuegos y los esports de fútbol son imprescindibles para atraer a la nueva generación de aficionados al fútbol —señaló Mattias Grafström—. No son una elección; son fundamentales para que el fútbol siga siendo relevante en el futuro".

"Extiendo una invitación a nuestras federaciones miembro. Los esports representan un punto de partida para fomentar la participación, el compromiso de los aficionados y la innovación, y la FIFA espera contar con ustedes a lo largo de este proceso", añadió el secretario general de la FIFA.

Grafström afirmó que la FIFA tiene el firme compromiso de apoyar a las federaciones miembro a través de estructuras definidas, plataformas conjuntas y oportunidades de desarrollo a largo plazo.

"La inclusión oficial de los esports en los Estatutos de la FIFA desde 2024 confirma su relevancia en las instancias más altas de gobernanza. Por ello, los esports de fútbol se han convertido en un asunto prioritario y estratégico para la FIFA, tanto en la actualidad como en los próximos años", destacó.

El eFootball, que forma parte del tercero de los Objetivos estratégicos de la FIFA para el ciclo 2023–2027, está dirigido principalmente a grupos jóvenes. El objetivo es que estas generaciones disfruten del fútbol y de las competiciones de la FIFA bajo el estandarte de FIFAe. En última instancia, lo que se pretende es que la versión digital del fútbol se rija por los más altos estándares y refleje los mismos valores que el deporte en su formato tradicional, a la vez que ofrezca la mejor experiencia a los jugadores de videojuegos y a su comunidad.

Las FIFAe Finals se celebraron del 10 al 19 de diciembre y reafirmaron a Arabia Saudí como capital mundial de los esports, en consonancia con los objetivos trazados en la Visión 2030 del país. Tras el éxito de las dos últimas ediciones, la Federación Saudí de eSports (SEF) y la FIFA refuerzan su alianza a largo plazo, destinada a ofrecer a aficionados, jugadores y partes interesadas un entorno continuo para impulsar el desarrollo del ecosistema FIFAe.

"En nombre de la FIFA, quiero agradecer a la Federación de Fútbol de Arabia Saudí por haber acogido las FIFAe Finals 2025 y la Cumbre de esports de fútbol en Riad. Valoramos enormemente nuestra relación con la federación y confiamos en seguir fortaleciendo esta colaboración constructiva para impulsar juntos el desarrollo de los esports de fútbol", concluyó Grafström.

En las FIFAe Finals 2025, tres selecciones alcanzaron la gloria:

Tailandia se convirtió en campeón de la FIFAe World Cup™ de eFootball™ en móviles Polonia se convirtió en campeón de la FIFAe World Cup™ de eFootball™ en consolas Francia se convirtió en campeón de la FIFAe World Cup™ de eFootball™ de Rocket League