Los dos últimos puestos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se decidirán en México el 31 de marzo

Los dos últimos puestos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se decidirán en Guadalajara y Monterrey el 31 de marzo

Las entradas para ambos partidos del Torneo de Repesca ya están a la venta en FIFA.com/tickets

Los ganadores completarán los Grupos I y K antes del inicio del torneo el 11 de junio de 2026

Los dos últimos puestos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se pondrán en juego en México el martes 31 de marzo de 2026, cuando la RD del Congo se enfrente a Jamaica en el Estadio Guadalajara (15:00 hora local) e Irak juegue contra Bolivia en el Estadio Monterrey (21:00 hora local) para completar el cuadro de participantes del torneo de 48 equipos, que arranca el jueves 11 de junio de 2026.

Las entradas para ambos partidos del Torneo Clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 siguen a la venta para el público general en FIFA.com/tickets.

En representación de la Concacaf, Jamaica aseguró su plaza en la primera final de ruta el jueves tras imponerse 1-0 a Nueva Caledonia en Guadalajara, y se enfrentará a la RD del Congo, de la CAF, que se clasificó automáticamente para el partido en virtud de su posición en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola masculina. El ganador del enfrentamiento avanzará al Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que integran Colombia, Portugal y Uzbekistán, que debuta en la competición. Los seis partidos del grupo están previstos en Atlanta, Guadalajara, Houston (dos), Miami y Ciudad de México.

En el otro partido, en Monterrey, la CONMEBOL estará representada por Bolivia, que se impuso 2-1 a Surinam el jueves para avanzar a la segunda final de ruta. Se enfrentará a Irak, de la AFC, que, al igual que la RD del Congo, se clasificó automáticamente para el encuentro gracias a su posición en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola masculina. El ganador de esta ruta se incorporará al Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Francia, Noruega y Senegal. Los partidos de este grupo se disputarán en Boston (dos), Nueva York Nueva Jersey (dos), Filadelfia y Toronto, del martes 16 de junio de 2026 al viernes 26 de junio de 2026.