La Copa Mundial de la FIFA 2026™ conquista el corazón de Norteamérica

El torneo ha supuesto un éxito cultural sin precedentes en este continente y ha batido numerosos récords de asistencia y audiencia

Las bases de ese éxito comenzaron a cimentarse con la adjudicación de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™, que impulsó la creación de la Major League Soccer (MLS)

Campeones de la Copa Mundial de la FIFA™, como Lionel Messi y Antoine Griezmann, militan ahora en la MLS, mientras que el comisionado de la liga, Don Garber, ha animado a los aficionados a apoyar a los clubes de todo el ecosistema futbolístico norteamericano

La magnitud y el alcance de la espectacular Copa Mundial de la FIFA 2026™ no tienen precedentes, ni en el fútbol ni en el deporte mundial.

Cualquier duda sobre el atractivo de un torneo con 48 selecciones, sobre la capacidad de tres países para organizar conjuntamente una competición de esta envergadura o sobre la idoneidad de Canadá, México y Estados Unidos como anfitriones ha quedado definitivamente despejada. Los estadios registraron una ocupación del 99.7 % del aforo disponible, las cifras de audiencia batieron todos los récords y las coloridas y apasionadas aficiones animaron las calles de las 16 sedes de Norteamérica.

"Este Mundial no solo ha batido todos los récords posibles, sino que los ha pulverizado —declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la victoria de España sobre Argentina en la final disputada el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey—. Hemos registrado una cifra récord de asistencia a los estadios, con casi siete millones de espectadores. Las cifras oficiales se publicarán próximamente, pero probablemente más de 6000 millones de personas han seguido el torneo desde sus hogares. El mundo se detuvo".

"Creo que tendremos que inventar nuevos términos y expresiones para describir el éxito de este Mundial".

Esta respuesta histórica refleja el atractivo único y universal de la propia Copa Mundial de la FIFA™. Desde hace 96 años, el torneo cautiva al planeta, ofrece momentos inolvidables y deja historias y recuerdos imborrables.

Sin embargo, otro de los grandes pilares del éxito vivido este verano, especialmente en Canadá y Estados Unidos, tiene su origen en los cimientos que sentó la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™.

"Sin la Copa Mundial de la FIFA de 1994, esto no habría sido posible. Y tampoco habríamos podido demostrar al mundo la pasión que existe por este deporte en nuestro país si en 2018 no se nos hubiera concedido la organización de esta Copa Mundial de la FIFA", afirmó Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), al frente de la principal liga profesional de Estados Unidos, en la que también compiten clubes de tres ciudades canadienses, desde 1999.

Puede sostenerse que la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™ figura entre los acontecimientos deportivos más influyentes de todos los tiempos, ya que transformó para siempre el panorama futbolístico del mayor mercado del mundo. También entonces existían dudas, pues los anfitriones aún estaban lejos de ser un país donde el fútbol estuviera asentado. Por ese motivo, en 1988 la FIFA adjudicó inteligentemente la organización del torneo con una condición fundamental: crear una liga profesional de primera división.

El efecto de la Copa Mundial de la FIFA™ resultó imparable incluso en un mercado con escasa tradición futbolística, y el torneo de 1994 superó todas las expectativas. La asistencia acumulada de más de 3.5 millones de espectadores en 52 partidos se mantuvo como récord histórico durante 32 años, hasta que este verano fue superada por la edición de 2026, cuyos 104 encuentros reunieron a 6.8 millones de aficionados. Impulsados por el potencial del fútbol en Estados Unidos —y, posteriormente, también en Canadá—, un grupo de visionarios inversores decidió apostar por el proyecto. Dos años después nació la MLS con diez equipos.

El éxito no llegó de la noche a la mañana, pero el fútbol terminó por abrirse camino. La MLS superó sus dificultades iniciales, cobró impulso con la llegada del nuevo siglo y hoy cuenta con 30 clubes. En sus filas militan algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial, entre ellas Lionel Messi, y la asistencia media a los estadios figura habitualmente entre las diez más altas de las ligas nacionales de todo el mundo.

Ese crecimiento ha contribuido a consolidar el fútbol como uno de los deportes con mayor proyección en Estados Unidos y Canadá, mientras que en México ya gozaba de una posición predominante. El ecosistema futbolístico no ha dejado de expandirse: Estados Unidos cuenta actualmente con una segunda división de 25 clubes (USL Championship), dos competiciones de tercera categoría (MLS Next Pro y USL League One) y dos ligas femeninas plenamente profesionales (la National Women's Soccer League y la USL Super League). Canadá, por su parte, dispone de la Canadian Premier League, integrada por ocho clubes y creada en 2019, de la Northern Super League femenina, fundada en 2025 con seis equipos, además de los clubes de la MLS de Montreal, Toronto y Vancouver.

Mientras tanto, la selección masculina de Estados Unidos se ha consolidado entre las veinte mejores del mundo en la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola y acaba de alcanzar los octavos de final por cuarta vez en sus últimas cinco participaciones en la Copa Mundial de la FIFA™. Cuando se adjudicó la organización del torneo de 1994, en 1988, Estados Unidos llevaba 38 años sin clasificarse para una Copa Mundial. Canadá, por su parte, ha protagonizado un ascenso espectacular de 90 posiciones en la Clasificación Mundial desde 2017 y ocupa actualmente el puesto 30. Además, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sumó su primer punto, logró su primera victoria y alcanzó por primera vez los octavos de final.

En mayor o menor medida, todo ello tiene su origen en 1994. Tres décadas después, este verano se dieron las condiciones ideales para que la Copa Mundial de la FIFA™ encontrara una acogida sin precedentes.

"La MLS y, en particular, Don Garber han realizado un trabajo extraordinario para desarrollar la liga, pero también para construir no solo clubes, sino infraestructuras. Sin la MLS, gran parte de las instalaciones que se han utilizado durante esta Copa Mundial de la FIFA no existirían", afirmó el presidente de la Concacaf y vicepresidente del Consejo de la FIFA, Victor Montagliani, natural de Vancouver (Canadá).

"En todo lo relacionado con la vertiente comercial y las infraestructuras, creo que probablemente seamos un referente internacional, como ha quedado demostrado con esta Copa Mundial de la FIFA", añadió.

"El compromiso que Estados Unidos adquirió con la FIFA en 1994 fue muy claro: crear una liga masculina de primera división —recordó Garber—. Y esa liga, como señalaba Victor, ha sido el motor de esta nueva generación de infraestructuras y también del crecimiento del apoyo de los aficionados".

Entonces, ¿qué legado queda por construir tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Mucho, al parecer, porque el recorrido futbolístico que Estados Unidos y Canadá iniciaron hace más de tres décadas está lejos de haber concluido. Ambos países han recorrido un largo camino, pero mantienen intacta la ambición de situar a sus clubes, sus ligas y sus selecciones masculinas entre las mejores del planeta. En cambio, las selecciones femeninas de Estados Unidos y Canadá ya forman parte de la élite mundial.

Ahí es donde entra en juego el torneo de este verano. Si la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™ impulsó el desarrollo de las infraestructuras, todo apunta a que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ transformará la cultura futbolística de Estados Unidos y Canadá, dos países en los que el margen de crecimiento del deporte sigue siendo enorme.

"Ha sido extraordinario y ha superado con creces mis expectativas, tanto por la forma en que la gente ha vivido esta Copa Mundial de la FIFA como por los recuerdos imborrables y las innumerables historias que ha dejado —declaró Montagliani—. Las cifras de audiencia en los mercados nacionales de Canadá, Estados Unidos y México han sido espectaculares. Sin embargo, lo que esto implica es que gran parte de las personas que lo han visto son jóvenes. Muchos de ellos conservarán para siempre el recuerdo de esta Copa Mundial de la FIFA, ya sea por un jugador, por una selección o por un momento concreto. Ese tipo de recuerdos perduran toda la vida".

Si en 1994 el gran legado fue la construcción de infraestructuras, el de 2026 estará ligado a los corazones y los recuerdos de toda una generación. El ambiente vivido en los estadios, junto con el éxito de los FIFA Fan Festivals, echará raíces en hogares, escuelas y patios de recreo de todo el continente.

"Creo que esta Copa Mundial de la FIFA ha consolidado todo lo que ya habíamos empezado a construir y, de alguna manera, ha dado un impulso decisivo a una auténtica revolución cultural —continuó Montagliani—. Me refiero a la revolución cultural del fútbol. A lo que yo llamo el "software" del deporte: los aficionados, el propio juego y los futbolistas. Lo que hemos vivido aquí no solo representa la continuidad de ese proceso, sino su aceleración. Creo que esta es la próxima gran frontera del fútbol en Norteamérica: una revolución cultural que lleve este deporte un paso más allá y pase a formar parte de la vida cotidiana de las familias".

Montagliani, hijo de inmigrantes italianos establecidos en Canadá, recordó que quienes compartían sus raíces "crecieron hablando de fútbol alrededor de la mesa".

En el pasado, esa imagen era mucho menos habitual en Estados Unidos y Canadá, donde otros deportes acaparaban la atención.

Pero, como él mismo explicó, "eso está empezando a cambiar gracias a ligas como la MLS y a muchas otras competiciones. Ahora habrá niños que, durante el desayuno, comenten con sus padres: "¿Has visto esa jugada? ¿Has visto ese gol?". Para mí, ahí comienza realmente la revolución cultural".

Existen numerosos indicios de que la celebración de una Copa Mundial de la FIFA™ impulsa la práctica del fútbol. Según la Asociación de la Industria del Deporte y el Fitness (SFIA), la participación en este deporte aumentó un 4.5 % en Estados Unidos durante el año posterior a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ y un 8.1 % tras la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. La propia SFIA constató que los preparativos para la edición de 2026 ya generaron un incremento del 15.8 % en la práctica del fútbol en Estados Unidos entre 2024 y 2025. Se estima que el año pasado había 16.8 millones de jugadores en el país.

Garber y Montagliani confían en que esa cifra siga creciendo y contribuya a impulsar una nueva etapa de desarrollo del fútbol en Norteamérica.

"Los asistentes han venido a Norteamérica a disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA y se van con la oportunidad de apoyar un equipo de la MLS —afirmó Garber—. También pueden apoyar a un club de la NWSL, a cualquier otro equipo del fútbol profesional o implicarse en el fútbol base. No hagamos que esto sea solo una gira de grandes espectáculos. Hagamos que sea un legado duradero para el futuro del fútbol en América".

"Recuerdo mi primera Copa Mundial de la FIFA cuando era un niño, en 1978. Han pasado muchos años, pero jamás se olvida —señaló Montagliani—. Por eso, esos recuerdos imborrables que esta Copa Mundial dejará en los jóvenes trascenderán el propio deporte. Estoy convencido de que veremos un efecto dominó que irá mucho más allá de los indicadores habituales, como el impacto económico. Creo que estamos asistiendo a una auténtica revolución cultural en la forma en que el fútbol se percibe y se vive en Norteamérica".

Gracias a unos cimientos cada vez más sólidos y al creciente arraigo del fútbol en Estados Unidos y Canadá, sumados a la enorme presencia del torneo en los medios de comunicación, las redes sociales y las conversaciones cotidianas durante junio y julio de 2026, nunca habían existido unas condiciones tan favorables para que este deporte consolidara definitivamente su posición en ambos países, algo que aún no era posible en la década de los noventa.

"Me hace muy feliz saber que hemos llevado alegría a millones de personas de Estados Unidos y de todo el mundo —puntualizó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. Hemos visto imágenes sensacionales de aficionados en los estadios y ciudades de Estados Unidos, Canadá, México, y en todo el mundo. Son estampas únicas que nos recuerdan que el fútbol y la Copa Mundial de la FIFA no son solo una competición, sino una fuerza capaz de unir el mundo y, quizá, convertirlo en un lugar mejor".

Ese cambio también resultaba evidente para alguien que acaba de iniciar su aventura en Norteamérica. En los últimos días, el campeón del mundo con Francia Antoine Griezmann ha seguido de cerca la trayectoria de Les Bleus y ha atendido a los medios de comunicación mientras se prepara para comenzar una nueva etapa con el Orlando City SC. El mediapunta francés no ha necesitado décadas de experiencia, como Garber o Montagliani, para percibir la transformación que está viviendo el fútbol en la región.