Gianni Infantino brinda reconocimiento a una heroína anónima de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Toronto

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirma que la sonrisa de Alessia Commisso «es nuestra luz y alegría» tras conocerla en el partido de la victoria de Croacia sobre Panamá en Toronto

El señor Infantino le obsequió con una réplica en miniatura del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ y con unbalón oficial Trionda de adidas

La estudiante de Gestión de eventos, de 23 años, forma parte del equipo de voluntarios del Mundial en el Estadio Toronto

Alessia Commisso, la heroína anónima de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, siempre ha sido más aficionada al baloncesto que al fútbol. Sin embargo, sus queridos Toronto Raptors compiten ahora en su corazón con el Mundial de 2026, que está arrasando en su ciudad natal.

"Es apasionante —ha declarado sobre el ambiente que se vive en los partidos en el Estadio Toronto, donde Alessia forma parte del voluntariado de la competición—. Me encanta estar con los aficionados, porque exhiben el amor por sus selecciones con los colores de sus camisetas, tambores y cánticos. Es impresionante ver cómo la gente anima a los suyos, cada cual a su manera. Vivir todo esto es fascinante. Además, los que tenemos problemas de visión, podemos ayudarnos de los estímulos auditivos para seguir los partidos. Me parece apasionante todo la emoción y el entusiasmo que se respira en el ambiente".

Alessia es usuaria de silla de ruedas debido a una enfermedad mitocondrial que le causó la pérdida de la visión en la adolescencia, por lo que se enfrenta diariamente a multitud de desafíos. Pero ninguno consigue parar a esta joven brillante, que confiesa que su experiencia de voluntariado en los partidos de Toronto (Canadá) ha sido enriquecedora por muchas razones.

"Los días de partido he dirigido a la gente que buscaba, por ejemplo, las puertas de entrada, la tienda de la FIFA o lo que fuera. En eso consiste mi trabajo, en guiar a las personas o echarles una mano para que encuentren lo que buscan —explicó esta estudiante de Gestión de eventos—. Hacerme voluntaria de la FIFA ha sido ideal, porque se trata de trabajar en un evento. Me pareció una oportunidad perfecta y me animé porque me gustan los deportes y por mi formación en gestión".

Junto con su madre, Sonia, y su amiga Anna Polack, Alessia se ha convertido, por su sonrisa y actitud, en una de las integrantes más destacadas del equipo de voluntariado de la FIFA.

"Es maravilloso contar con Alessia en el equipo. Tenemos voluntarios de todas las procedencias, condiciones sociales, edades, etapas de la vida, y no solo aficionados al fútbol. Nos alegramos mucho de que la gente participe en los entresijos de la competición, sobre todo Alessia, porque está estudiando Gestión de eventos. Es magnífico", manifestó Sarah Charnock, responsable de voluntarios del Estadio Toronto, quien supervisa el trabajo de las 2500 personas que mantienen bien alto el pabellón de la competición en la ciudad anfitriona y su estadio.

"Algunos de nuestros voluntarios tienen diferentes necesidades de accesibilidad —concluyó Charnock—. Para la FIFA, se trata siempre de lo que puedes hacer, nunca de lo contrario, y de cómo podemos conseguir la accesibilidad para todo el mundo".

La oportunidad de participar en la competición y contribuir a ella es importante para Alessia.

"Estar en un partido de la FIFA es una experiencia inolvidable y excepcional —aseguró la joven voluntaria—. Noto cómo el deporte une el mundo. No me siento diferente por ir en silla de ruedas o tener un problema de visión. El deporte une a las personas, y formar parte de todo esto, que tanto me apasiona, es realmente maravilloso".

Alessia estuvo trabajando en el partido del grupo L entre Croacia y Panamá, donde se reconoció oficialmente su entrega con la distinción de heroína anónima de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Toronto. Como parte del galardón recibió una invitación para seguir el partido junto al terreno de juego, al igual que los aficionados a los que ha estado dirigiendo a esas mismas localidades durante la competición.

Junto a ella se encontraba su madre, y ambas conocieron a varios asistentes VVIP, entre ellos Andrej Plenković, primer ministro de Croacia; François-Philippe Champagne, ministro de Economía de Canadá; y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

"Alessia es invencible. Se enfrenta a multitud de retos en la vida cotidiana, pero siempre con una sonrisa; la misma con la que saluda y ayuda a los aficionados que vienen a ver el Mundial en esta fantástica ciudad", declaró el señor Infantino durante su conversación con Alessia, a la que entregó una réplica en miniatura del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ y un Trionda de adidas, el balón oficial de la competición.

"La sonrisa de Alessia es nuestra luz y alegría. Encarna todas las cualidades que convierten a nuestros voluntarios en el auténtico centro de la competición: inteligencia, flexibilidad y unas ganas inagotables de que la gente se lo pase en grande en el mayor espectáculo del planeta. ¡Muchas gracias!", añadió el presidente de la FIFA.

"No sé qué decir —afirmó aturdida Alessia al referirse a lo que su madre denominó un día redondo—. Ha sido inconmensurable; incluso parecían contentos de verme. Me considero una persona muy normal, del montón, que intenta vivir su vida".

Su madre, Sonia, apostilló: "Ha sido un orgullo. Alessia tiene un corazón tan grande y una forma de ver la vida tan alegre, que siempre supera todos los desafíos. Nunca ha dejado que nadie la pare, y este es el resultado: ha hablado con el presidente de la FIFA, con el primer ministro de Croacia y con el ministro de Economía de Canadá, quienes la han obsequiado con estos regalos. Realmente impresionante".