Más allá de las ciudades sede: La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por concluir

Solo dos semanas restan para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA™ más grande que se haya visto

Los preparativos para la mejor Copa Mundial de la FIFA de la historia, entre ellos las llegadas de las selecciones y los amistosos previos al torneo, ya están en marcha

Miles de aficionados de las comunidades a lo largo de Norteamérica tendrán la oportunidad de asistir a los entrenamientos de las selecciones en sus campamentos base

A falta de dos semanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las selecciones comienzan a llegar a Norteamérica, preparan sus amistosos y se ponen en forma para la cita más importante del mundo.

El día jueves 11 de junio, será un día histórico en el Estadio de Ciudad de México, cuando ocurra el puntapié inicial del primero de los 104 partidos, un número récord de la competencia, lo que marcará el comienzo de la primera Copa Mundial de la FIFA™ en mostrar a 48 selecciones disputando sus encuentros en tres países anfitriones. Sin embargo, la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también se escribirá en muchos otros lugares a lo largo de Canadá, México y los Estados Unidos.

"Además de las 16 ciudades sede, habrá 25 comunidades que serán una parte, una parte esencial de la Copa Mundial de la FIFA, porque serán las sedes de algunas de las selecciones que participen", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Al norte, por ejemplo, está New Tecumseth. O al sur, donde tendremos a Cancún. O Portland, al oeste, en la costa del Pacífico. O Boca Ratón, al este, en la costa del Atlántico. Todas estas comunidades y muchas, muchísimas más, van a aceptar, a darle la bienvenida y a unir al mundo", agregó el presidente de la FIFA.

Esta semana se confirmaron las 48 bases operativas de las selecciones: dos de ellas se establecerán en Canadá durante todo el torneo, siete en México, y las restantes 39 en los Estados Unidos.

Algunas selecciones ya han emprendido sus viajes a Norteamérica. Australia estuvo entre las primeras en pisar suelo estadounidense, ya que los Socceroos entrenan en Sarasota para llegar preparados a su sexta Copa Mundial de la FIFA consecutiva, una participación que los tiene en el grupo D junto a la coanfitriona Estados Unidos.

También llegó Uzbekistán, una de las cuatro selecciones que hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA™ de 2026, que aterrizó esta semana en Nueva York para comenzar su preconcentración. Los Lobos Blancos, dirigidos por un campeón de la Copa Mundial de la FIFA™, Fabio Cannavaro, disputarán amistosos con Canadá en Edmonton y con Países Bajos en Nueva York antes de su debut en el torneo contra Colombia, en Ciudad de México.

Nueva Zelanda, Senegal, Egipto, Escocia, Chequia, Inglaterra y Jordania serán parte de la próxima camada de selecciones que lleguen para la preconcentración, mientras que Catar, Sudáfrica, Argentina, Ecuador y Australia estarán entre las primeras cinco selecciones que se instalen en sus respectivos campamentos base.

Antes de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Norteamérica será la anfitriona de una serie de partidos amistosos, muchos de los cuales se jugarán en ciudades y pueblos que no estarán como sedes, lo que aumenta mucho más el alcance del torneo.

Los tres países coanfitriones ya están en acción. Canadá enfrentará a Uzbekistán el lunes y luego a República de Irlanda el 5 de junio en Montreal. Este sábado, México jugará contra Australia en Pasadena y el 4 de junio tendrá otro amistoso contra Serbia, en Toluca. Los Estados Unidos, por otro lado, recibirán a Senegal el domingo, en Charlotte, antes de un enfrentamiento de alto calibre con Alemania el día 6 de junio, en Chicago.

También habrá una ingente cantidad de ciudades a lo largo del continente que serán sede de los partidos, entre ellas: Auburn, Bridgeview, Charlotte, Chicago, Cleveland, College Station, East Hartford, Fort Lauderdale, Orlando, Provo, Puebla, San Antonio, San Diego, Saint Louis y Tampa, por lo que será una oportunidad para mostrarle fútbol de primer nivel a las comunidades que están a lo largo y a lo ancho de la región mucho antes del partido inaugural.

En sus campamentos base, las selecciones estarán abocadas a distintas actividades, además del entrenamiento fundamental, mientras esperan al comienzo del torneo.

Los jugadores que fueron elegidos para el torneo pasarán por un escaneo digital, un proceso que lleva aproximadamente un segundo y captura las dimensiones corporales con alta precisión Los modelos 3D obtenidos serán integrados a la transmisión oficial, permitiéndole al sistema de videoarbitraje (VAR) presentar sus decisiones sobre los fueras de juego de una forma más realista y atractiva para los aficionados en el estadio y para los espectadores en todas partes del mundo.

Antes del torneo, las selecciones también llevarán a cabo sesiones para crear contenido, donde generarán imágenes y gráficos para los socios de medios, para el infoentretenimiento dentro del estadio y para ser usado en los canales digitales y redes sociales oficiales tanto de la FIFA como de sus respectivas selecciones.

Aproximadamente 75.000 aficionados tendrán la oportunidad, durante las dos primeras semanas de junio, de mirar cómo las selecciones entrenan en sus campamentos base, gracias a la Iniciativa de Sesión de Entrenamiento Comunitaria de la FIFA, la cual está pensada para asegurarle a los niños la oportunidad de ver de cerca a las estrellas del deporte, antes de que esos jugadores salten al campo del juego en la cita mundialista.

Varias de estas sesiones estarán complementadas por "Be Active", la campaña de impacto social de la FIFA. Es una iniciativa divertida que fue lanzada por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ y tiene como objetivo alentar a todos, especialmente a los más chicos, a moverse más y a estar más activos físicamente, como indican los lineamientos avalados por la Organización Mundial de la Salud.

A medida que finalizan o se pausan las ligas en todo el mundo, todas las miradas voltean hacia Norteamérica. La popularidad del fútbol en la región está creciendo cada vez más rápido, sobre todo entre las generaciones más jóvenes y las audiencias digitales. Durante las próximas semanas, ese crecimiento estará impulsado por el arribo de las delegaciones, los amistosos disputados y el recibimiento de las selecciones nacionales por parte de sus comunidades anfitrionas.