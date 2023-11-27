Finalizada la selección de bases operativas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las bases operativas (también conocidos como campamentos base) son una parte fundamental dentro de la organización y experiencia de la Copa Mundial de la FIFA™

Un total de 25 poblaciones que no albergarán partidos acogerán a selecciones, para mayor emoción e impacto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En Estados Unidos se alojarán 39 selecciones, mientras que México recibirá a siete y Canadá, a dos

Otro importante hito organizativo se ha concretado en el marco de los preparativos para la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026™, toda vez que las 48 selecciones clasificadas ya han elegido las instalaciones de entrenamiento de sus bases operativas. Las 48 instalaciones de entrenamiento de las bases operativas, repartidas por Canadá, México y Estados Unidos serán un factor clave para las selecciones participantes en su preparación para la Copa Mundial más grande de la historia. Las instalaciones de primer nivel elegidas por cada selección se convertirán en su segunda casa, y serán un lugar en el que jugadores, cuerpo técnico y personal pasarán buena parte de su tiempo durante la fase de grupos.

Las 48 instalaciones de entrenamiento de las bases operativas son un buen ejemplo del impacto de la Copa Mundial, sobre todo en aquellas poblaciones que no albergarán paridos. En Norteamérica abundan las localidades que disponen de magníficas infraestructuras y una fácil comunicación con las 16 ciudades anfitrionas. La presencia de las selecciones que entrenen y se alojen en ellas, así como la de los aficionados y medios de comunicación que las sigan, generará un notable impacto socioeconómico y permitirá que más gente en más lugares diferentes pueda vivir la magia del torneo.

"Las bases operativas son parte fundamental del tejido que sostiene cualquier Mundial —afirma Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026—, ya que es allí donde las selecciones arraigan, entrenan y se recuperan, y donde viven el devenir diario de la competición. Haber finalizado la selección de instalaciones de entrenamiento vinculadas a hoteles de concentración principales para esta Copa Mundial es algo realmente destacable. La magnitud de la operación no tiene precedentes y, afortunadamente, eso nos da la oportunidad de involucrar en mayor medida a poblaciones y aficionados en este histórico torneo".

La selección de instalaciones de entrenamiento de las bases operativas se llevó a cabo mediante un proceso colaborativo de gran alcance. Dio comienzo oficialmente en 2024, al hacerse llegar a las selecciones aspirantes a clasificarse una primera lista de opciones del máximo nivel, lista que se acotó y mejoró durante 2025. Tras el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, a principios de diciembre de 2025, las por entonces 42 selecciones clasificadas empezaron a presentar sus elecciones entre más de 60 opciones, en función, entre otras cosas, de las zonas geográficas en las que disputarían sus partidos de fase de grupos.

Colombia, RI de Irán, la República de Corea, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay están confirmados como los siete equipos participantes con sede en México. Tanto Canadá como Panamá tendrán su centro de entrenamiento en Canadá, mientras que los 39 equipos restantes se ubicarán en Estados Unidos.

Más allá de las 16 ciudades anfitrionas, 25 localidades acogerán a selecciones nacionales. Se trata de New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México, y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.

Lista de instalaciones de entrenamiento vinculadas a hoteles de concentración principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: