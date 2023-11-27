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Comunicado de prensa

Fédération Internationale de Football Association

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lunes 25 mayo 2026, 20:15
Organización

Finalizada la selección de bases operativas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Las bases operativas (también conocidos como campamentos base) son una parte fundamental dentro de la organización y experiencia de la Copa Mundial de la FIFA™

  • Un total de 25 poblaciones que no albergarán partidos acogerán a selecciones, para mayor emoción e impacto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • En Estados Unidos se alojarán 39 selecciones, mientras que México recibirá a siete y Canadá, a dos

Otro importante hito organizativo se ha concretado en el marco de los preparativos para la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026™, toda vez que las 48 selecciones clasificadas ya han elegido las instalaciones de entrenamiento de sus bases operativas. Las 48 instalaciones de entrenamiento de las bases operativas, repartidas por Canadá, México y Estados Unidos serán un factor clave para las selecciones participantes en su preparación para la Copa Mundial más grande de la historia. Las instalaciones de primer nivel elegidas por cada selección se convertirán en su segunda casa, y serán un lugar en el que jugadores, cuerpo técnico y personal pasarán buena parte de su tiempo durante la fase de grupos.

Las 48 instalaciones de entrenamiento de las bases operativas son un buen ejemplo del impacto de la Copa Mundial, sobre todo en aquellas poblaciones que no albergarán paridos. En Norteamérica abundan las localidades que disponen de magníficas infraestructuras y una fácil comunicación con las 16 ciudades anfitrionas. La presencia de las selecciones que entrenen y se alojen en ellas, así como la de los aficionados y medios de comunicación que las sigan, generará un notable impacto socioeconómico y permitirá que más gente en más lugares diferentes pueda vivir la magia del torneo.

"Las bases operativas son parte fundamental del tejido que sostiene cualquier Mundial —afirma Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026—, ya que es allí donde las selecciones arraigan, entrenan y se recuperan, y donde viven el devenir diario de la competición. Haber finalizado la selección de instalaciones de entrenamiento vinculadas a hoteles de concentración principales para esta Copa Mundial es algo realmente destacable. La magnitud de la operación no tiene precedentes y, afortunadamente, eso nos da la oportunidad de involucrar en mayor medida a poblaciones y aficionados en este histórico torneo".

La selección de instalaciones de entrenamiento de las bases operativas se llevó a cabo mediante un proceso colaborativo de gran alcance. Dio comienzo oficialmente en 2024, al hacerse llegar a las selecciones aspirantes a clasificarse una primera lista de opciones del máximo nivel, lista que se acotó y mejoró durante 2025. Tras el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, a principios de diciembre de 2025, las por entonces 42 selecciones clasificadas empezaron a presentar sus elecciones entre más de 60 opciones, en función, entre otras cosas, de las zonas geográficas en las que disputarían sus partidos de fase de grupos.

Colombia, RI de Irán, la República de Corea, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay están confirmados como los siete equipos participantes con sede en México. Tanto Canadá como Panamá tendrán su centro de entrenamiento en Canadá, mientras que los 39 equipos restantes se ubicarán en Estados Unidos.

Más allá de las 16 ciudades anfitrionas, 25 localidades acogerán a selecciones nacionales. Se trata de New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México, y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.

Lista de instalaciones de entrenamiento vinculadas a hoteles de concentración principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Federación miembro participante

Ciudad

Instalación de entrenamiento

Argelia

Kansas City

Universidad de Kansas

Argentina

Kansas City

Centro de entrenamiento del Sporting KC

Australia

Bahía de San Francisco

Instalaciones de entrenamiento del Oakland Roots & Soul

Austria

Goleta

Harder Stadium de la UC en Santa Bárbara

Bélgica

Renton  

Centro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC 

Bosnia y Herzegovina

Sandy

Estadio RSL

Brasil

Nueva York Nueva Jersey

Instalaciones de entrenamiento de Columbia Park

Cabo Verde

Tampa 

Waters Sportsplex 

Canadá

Vancouver

National Soccer Development Centre

Colombia

Guadalajara

Academia Atlas FC

RD del Congo

Houston

Houston Training Centre

Costa de Marfil

Filadelfia

Philadelphia Union

Croacia

Alexandria 

Instituto episcopal 

Curasao

Boca Ratón

Universidad Atlántica de Florida

Chequia

Dallas

Mansfield Multipurpose Stadium

Ecuador

Columbus 

Centro de rendimiento del Columbus Crew 

Inglaterra

Kansas City

Swope Soccer Village

Egipto

Spokane

Universidad Gonzaga 

Francia

Boston

Universidad Bentley

Alemania

Winston-Salem

Universidad Wake Forest

Ghana

Boston

Universidad Bryant

Haití

Nueva York Nueva Jersey

Universidad Stockton   

RI de Irán

Tijuana 

Centro Xoloitzcuintle

Irak

Greenbrier County

The Greenbrier Sports Performance Centre

Japón

Nashville

Nashville SC

Jordania

Portland

Universidad de Portland

República de Corea

Guadalajara

Chivas Verde Valle

México

Ciudad de México

Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Marruecos

Nueva York Nueva Jersey

The Pingry School

Países Bajos

Kansas City

Instalación de entrenamiento del KC Current

Nueva Zelanda

San Diego

Estadio Torero de la Universidad de San Diego

Noruega

Greensboro 

UNC Greensboro  

Panamá

New Tecumseth

Nottawasaga Training Site

Paraguay

Bahía de San Francisco

Spartan Soccer Complex

Portugal

Palm Beach Gardens

Gardens North County District Park

Catar

Santa Bárbara

Westmont College

Arabia Saudí

Austin

Estadio del Austin FC

Escocia

Charlotte

Charlotte FC

Senegal

Nueva York Nueva Jersey

University Rutgers

Sudáfrica

Pachuca

CF Pachuca: Universidad del Fútbol

España

Chattanooga

Escuela Baylor

Suecia

Dallas

Estadio del Dallas FC

Suiza

San Diego

SDJA

Túnez

Monterrey

Centro de entrenamiento del Rayados

Turquía

Mesa 

Arizona Athletic Grounds 

Estados Unidos

Irvine

Complejo deportivo Great Park

Uruguay

Cancún

Mayakoba Training Center, Cancún

Uzbekistán

Atlanta

Centro de entrenamiento del Atlanta United

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