Se confirman las fechas y estadios para los primeros partidos de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025™

El Pyramids FC recibirá al Auckland City FC el 14 de septiembre en el partido inaugural

El ganador se enfrentará al club Al Ahli FC en Yeda (Arabia Saudí) el 23 de septiembre en pos de conquistar la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA

Los otros tres partidos (incluida la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025™) se disputarán en diciembre

La FIFA ha confirmado las fechas y estadios de los dos primeros partidos de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025™. En esta competición anual, los clubes ganadores de las seis confederaciones tendrán la oportunidad de competir con el resto de campeones continentales.

Este año, como el año pasado, la competición cuenta con un nuevo formato, en el que los equipos que participan en la fase inicial compiten por alzar la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA, y tienen la opción de disputar un torneo de la FIFA en su territorio.

Asimismo, cada año, los equipos de la AFC y de la CAF se turnan como equipo local de la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA. Todo ello da a los clubes la oportunidad de albergar partidos oficiales de una competición mundial, por lo que más aficionados que nunca tienen la ocasión de verlos competir en un torneo de la FIFA.

En la eliminatoria África-Asia-Pacífico de la FIFA (primer partido), el Pyramids FC, ganador de la Liga de Campeones de la CAF 2024/25, recibirá al Auckland City FC, vencedor de la Liga de Campeones de la OFC 2025, en el Estadio 30 de Junio de El Cairo (Egipto) el domingo 14 de septiembre a las 21:00 h (hora local).

El club que logre la victoria se medirá al ganador de la Liga de Campeones de la AFC 2024/25, el Al Ahli FC, en el Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah (segundo partido) en pos de conquistar la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA a las 21:00 h (hora local) el martes 23 de setiembre, y obtener un puesto en la siguiente fase.

El ganador de la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA pasará a la siguiente fase, que comenzará con el partido 3 (Derbi de las Américas de la FIFA), que se celebrará el miércoles 10 de diciembre y enfrentará al club Cruz Azul, vencedor de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, y al ganador de la CONMEBOL Libertadores 2025, que se conocerá el 29 de noviembre.

El sábado 13 de diciembre, los ganadores del segundo y tercer partido disputarán la Copa Challenger de la FIFA (cuarto partido) por un lugar en la final.

Por último, el miércoles 17 de diciembre, el vencedor del partido 4 se medirá al París Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones de la UEFA 2024/25, en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA™ (quinto partido).