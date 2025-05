Los comentarios de audio descriptivos, otro hito del torneo de clubes más inclusivo de la historia

"Inicialmente, comenzó como un proyecto para implementarse dentro del estadio, para intentar hacer que las personas volvieran al fútbol en vivo. He conocido y conversado con muchos hinchas ciegos o con discapacidad visual que sentían algo excluidos de asistir a los partidos", explica Hope.

"Aman la atmósfera, disfrutan estar con sus amigos, su familia y ser parte de su comunidad, pero no podían seguir el juego, y sentían que era más fácil, quizás, quedarse en casa y seguirlo por la radio o la televisión. Por eso, la idea inicial era hacer que la gente regresara al estadio", agrega Hope.

"Esta es una oportunidad que, creo, realmente puede impulsar mi carrera. Acabo de terminar mis estudios en periodismo deportivo, y siempre me interesó entrar en el mundo de los medios deportivos, ya sea en transmisiones, prensa escrita, radio o contenido auditivo", comparte el oriundo de Nueva Jersey.

"Al principio, no sabía mucho sobre en qué se diferenciaba el comentario audio descriptivo del comentario tradicional. Sé que hay personas que dependen mucho de este servicio. Aprender sobre esto realmente me abrió los ojos para entender cuán diferente es la experiencia cuando tenés una discapacidad visual", continúa Brian, quien es hincha del New York Red Bulls pero alentará al Bayer de Múnich durante la competición.