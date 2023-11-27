“Una semilla que genera vida”: Ciudad de México renueva 500 canchas de fútbol mientras la Copa Mundial de la FIFA deja un legado impresionante

Este gran proyecto surgió a raíz de la elección de la Ciudad de México como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Gobierno de la Ciudad de México reconoce los beneficios sociales del fútbol

El proyecto demuestra que organizar una Copa Mundial de la FIFA™ puede beneficiar a una ciudad anfitriona

La Ciudad de México acogió con entusiasmo la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y el torneo dejará un legado impresionante, ya que el gobierno de la ciudad utiliza el evento como plataforma para renovar 500 canchas, revitalizando así las comunidades de la vasta metrópolis. El imponente Estadio de la Ciudad de México fue un escenario majestuoso de cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con una atmósfera que cautivó tanto a los aficionados como a los equipos visitantes. Fuera de la cancha, cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles tras cada victoria de México para celebrar y festejar, demostrando la increíble pasión que hay en el país por el fútbol.

"La Ciudad de México es enorme y siente pasión por el fútbol. Aquí, la gente improvisa una cancha con dos piedras o con mochilas escolares y un balón. El fútbol es un deporte muy popular en México", afirmó Alejandra Frausto, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México.

"No sé si se debe a nuestras raíces culturales relacionadas con el juego de pelota [un juego de pelota mesoamericano], pero en esta ciudad el fútbol es una verdadera pasión. Y los espacios públicos son donde se forma la sociedad, donde se reconoce y donde se crea una comunidad. Por eso era tan importante renovar las canchas".

El proyecto es un ejemplo de cómo ser sede de una Copa Mundial de la FIFA puede beneficiar a una ciudad anfitriona y dejar un legado duradero. Al igual que la FIFA, el Gobierno de la Ciudad de México cree que los beneficios del fútbol van mucho más allá de los límites de una cancha.

"Creo que cada cancha es como una semilla. Una semilla que genera vida a su alrededor, vida comunitaria, y la renovación de las canchas y la instalación de nuevas fue uno de los pilares de la infraestructura que quedaría tras la Copa Mundial de la FIFA", dijo.

"La Copa Mundial de la FIFA es un excelente pretexto y un evento que impulsa las obras públicas. Como el mundo entero está pendiente de nosotros, el Mundial nos da la oportunidad de mostrar esta gran ciudad que tenemos, pero la infraestructura de las canchas es una infraestructura social que vamos a necesitar siempre".

Los 500 campos son una mezcla de césped artificial y natural, están destinados para fútbol 7 y cuentan con un tamaño reglamentario. Una Secretaría de Deportes de reciente creación se encargará de la administración, estableciendo los horarios de uso (en muchos casos se organizarán ligas), pero el principio fundamental es que serán gratuitos para el público.

El ayuntamiento también organizó un torneo de fútbol, ​​disputado entre octubre de 2025 y febrero de 2026, con más de 2000 partidos y 7648 niños y niñas inscritos.

"Siempre he creído que existe una infraestructura que brinda a los jóvenes la oportunidad de desarrollarse a través del deporte, la cultura y actividades que los unen, que los mantienen activos y evitan que se sientan aislados, que los alejan de las pantallas y los animan a interactuar con otras personas", dijo Frausto.

"Hay fútbol para ciegos, para personas con discapacidad, fútbol en silla de ruedas... Nadie debería quedarse atrás ante una oportunidad como esta. Por lo tanto, cuantas más oportunidades haya, más grupos comunitarios se formarán para ayudar a las personas a progresar".

Las exjugadoras han comentado que las canchas renovadas representan una gran mejora con respecto a las condiciones que enfrentaban. Por ejemplo, Las Pioneras, subcampeonas del campeonato de fútbol femenino de 1971 celebrado en la capital, tuvieron que conformarse con una cancha prestada que solo estaba disponible al final del día, lo que significaba que a menudo terminaban de jugar bastante tarde.

Frausto resaltó que el exdelantero mexicano Francisco 'Kikín' Fonseca mencionó que entrenaba en canchas que parecían de "papel de lija". "Usaba ese término porque si te caías, te raspabas; era bastante áspero y peligroso. Además, decía que estaba en pendiente. Así que, cuando vio las canchas donde las nuevas generaciones se pueden entrenar, se dio cuenta de que eran completamente diferentes a lo que habían experimentado", explicó.

La FIFA inauguró recientemente su primer minicampo de FIFA Arena de México en la Escuela Octavio Paz, en el municipio de La Paz, a unos 30 kilómetros de la Ciudad de México, como parte del compromiso del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de instalar 1.000 minicanchas de este tipo en las zonas rurales y urbanas menos favorecidas de todo el mundo. Esta es la primera de las diez minicanchas de FIFA Arena que se construirán como resultado de la alianza entre la FIFA, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).