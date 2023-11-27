México inaugura su primer minicampo de FIFA Arena en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El evento tuvo lugar en el Municipio de La Paz, estado de México, el día previo a la inauguración del torneo en el estadio Ciudad de México

Es el primero de los ocho minicampos de FIFA Arena que se construirán como fruto de la colaboración entre la FIFA, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Federación Mexicana de Fútbol

La FIFA y la FMF construirán otros dos a través del marco estándar de FIFA Arena

México inauguró su primer minicampo del proyecto FIFA Arena el miércoles 10 de junio, en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El evento tuvo lugar en la escuela Octavio Paz del Municipio de La Paz, ubicada a unos 30 kilómetros del Estadio Ciudad de México, donde el jueves 11 dará inicio la 23.ª edición de la competición.

Este es el primero de los ocho minicampos de FIFA Arena que se construirán como resultado de la colaboración entre la FIFA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Además, la FIFA y la FMF construirán otros dos minicampos dentro del marco estándar de FIFA Arena.

Así, México se beneficiará de un total de 10 instalaciones futbolísticas accesibles y centradas en la comunidad, diseñadas para servir como centros de programas sociales basados en el deporte en zonas desfavorecidas de todo el país.

En el acto estuvieron presentes, entre otros, Elkhan Mammadov, director de la División de Federaciones Miembro; Jair Bertoni, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América) de la FIFA; Ivar Sisniega Campbell, presidente ejecutivo de la FMF; André Soares, jefe de gabinete del presidente del BID; y las FIFA Legends Hristo Stoichkov y Fernando Hierro.

“Este día marca otro hito importante en el compromiso de la FIFA de hacer del fútbol un deporte verdaderamente global y accesible para todos. La inauguración del FIFA Arena en La Paz es más que la puesta en marcha de un campo de fútbol: supone la creación de un entorno seguro donde los niños, los jóvenes y toda la comunidad puedan reunirse gracias al poder del fútbol”, afirmó Mammadov.

“Estamos orgullosos de ver cómo este proyecto se hace realidad en México y sabemos que dejará un impacto positivo duradero para las generaciones venideras. Expreso mi más sincero agradecimiento a la Federación Mexicana de Fútbol y al Banco Interamericano de Desarrollo por su valiosa colaboración y su compromiso compartido de ampliar las oportunidades a través del fútbol”, agregó.

Alrededor de 200 niños y niñas participaron del lanzamiento, y disfrutaron a pleno de su interacción con Stoichkov y Hierro, quienes se tomaron todo el tiempo del mundo para jugar con ellos a la pelota y firmar autógrafos.

Sisniega Campbell colocó la inauguración en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA. “Este es un momento histórico para nuestro país y nuestro fútbol, pero el verdadero éxito de este Mundial no se medirá solamente en los estadios ni en los partidos: lo más importante será el legado que dejemos. Un legado que llegue a escuelas, barrios y municipios de todo el país. Esta cancha FIFA Arena es parte de ese legado”, afirmó.

“Lo que inauguramos en La Paz es una señal de lo que queremos construir hacia adelante: que haya más canchas, más escuelas y más comunidades conectadas a través del fútbol. En definitiva, que nuestro deporte sea una herramienta de formación, inclusión y unión para las familias mexicanas”, continuó.

La alianza tripartita entre la FIFA, el BID y la FMF surgió tras una reunión entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, durante la cual ambas organizaciones identificaron una oportunidad para cooperar y usar al fútbol como instrumento para el desarrollo social en la región.

La Fundación FIFA y el BID también colaboran en una iniciativa complementaria centrada en programas de formación para entrenadores y líderes comunitarios, así como en campañas sociales que aprovechan el poder del fútbol para impulsar la inclusión.