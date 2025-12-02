El calendario actualizado de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se anunciará en directo el sábado 6 de diciembre en Washington D. C.

La presentación de todas las sedes y los horarios de los partidos tendrá lugar un día después del sorteo final, a las 12:00 EST

El presidente de la FIFA y varios FIFA Legends comentarán los emparejamientos en presencia de representantes de las 42 selecciones ya clasificadas y de las que todavía siguen en liza

Los aficionados de todo el planeta podrán seguir en directo el acto a través de FIFA.com, otros canales de la FIFA y una señal de retransmisión

La FIFA hará público el calendario actualizado de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el sábado 6 de diciembre a las 12:00 EST (18:00 CET), en una retransmisión en directo para todo el planeta desde Washington D. C. El anuncio tendrá lugar prácticamente 24 horas después del esperado sorteo final en el que se conocerán los doce grupos de cuatro equipos de la primera fase del torneo, un hecho sin precedentes en la historia de la competición.

La presentación promete ser uno de los hitos más importantes en la cuenta atrás para la cita de 2026. Su dirección correrá a cargo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que estará acompañado en el escenario por varios FIFA Legends y entre el público por representantes de las 42 selecciones ya clasificadas y de las que todavía siguen en liza. A lo largo del acto, se conocerán las primeras impresiones y reacciones de expertos, que comentarán los emparejamientos, analizarán datos o estadísticas interesantes y ofrecerán su punto de vista sobre las sedes que abrirán sus puertas al mundo en junio y julio del próximo año.

La presentación en la que se confirmarán las sedes y los horarios de los 104 partidos se retransmitirá en directo por las plataformas de la FIFA, incluidos FIFA.com y el canal de YouTube de la FIFA, a fin de garantizar que aficionados del mundo entero puedan seguir el anuncio en tiempo real. También se pondrá una señal en directo a disposición de cadenas de todo el planeta.

El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y los espectadores, y facilitar en la medida de lo posible que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en los diferentes husos horarios. La versión definitiva del calendario de partidos se publicará en marzo, una vez que se hayan disputado el torneo clasificatorio de la FIFA y las eliminatorias de clasificación europeas, y se conozcan las seis últimas selecciones.

Con casi dos millones de boletos ya vendidos, la expectación no deja de crecer en las tres naciones y en las 16 ciudades anfitrionas. La publicación del calendario de partidos tras la celebración del sorteo supondrá otro hito en la cuenta atrás para la que promete ser una edición histórica de la Copa Mundial de la FIFA™.