El Bureau del Consejo nombra a Azerbaiyán anfitrión de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026™

La primera edición de la nueva competición juvenil de la FIFA se celebrará del 22 al 31 de octubre de 2026

El torneo se beneficiará de la excelente infraestructura de Azerbaiyán

Se aprueba el Reglamento de la Copa ASEAN de la FIFA 2026™

Después de que, en diciembre del año pasado, el Consejo de la FIFA aprobara la creación de una competición sub-15 de fútbol masculino y femenino —reflejo del compromiso inquebrantable de la FIFA con el desarrollo del fútbol juvenil—, el Bureau del Consejo ha nombrado a Azerbaiyán anfitrión de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026™.

Si bien en la primera edición participarán selecciones de fútbol masculino de las federaciones miembro de la FIFA, la segunda edición, prevista para 2027, contará únicamente con selecciones de fútbol femenino. A partir de 2028 y dando continuidad a este impulso inicial, se invitará a todas las federaciones miembro a participar en dos competiciones distintas con sus respectivas selecciones sub-15 masculina y femenina.

Le decisión es el resultado de una evaluación exhaustiva por parte de la administración de la FIFA, que ha valorado las infraestructuras deportivas y logísticas de máxima calidad del país anfitrión, capaz de recibir a miles de jóvenes participantes y equipos de apoyo en una sede centralizada.

A ello se suma que Azerbaiyán ya ha sido nombrado coanfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027™, por lo que albergar la edición inaugural de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026™ consolida una continuidad estratégica.

Con base en las consultas mantenidas con el anfitrión recomendado y el calendario internacional vigente, el Bureau del Consejo ha confirmado que la edición inaugural se celebrará del 22 al 31 de octubre de este año.

El Bureau del Consejo también ha acordado el Reglamento de la Copa ASEAN de la FIFA™, una competición que fue aprobada por el Consejo de la FIFA en su sesión de marzo de 2026. La edición inaugural se disputará en el periodo internacional de septiembre-octubre de este año y contará con la participación de todas las federaciones de la ASEAN.

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