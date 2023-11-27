Arsène Wenger elogia la precisión y la innovación del Centro Internacional de Radio y Televisión de Dallas

El director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, Arsène Wenger, visitó el Centro Internacional de Radio y Televisión en Dallas (Texas)

Wenger valoró la precisión, la concentración y el nivel de profesionalidad demostrados en todas las operaciones del CIRTV

El director destacó la ejemplar colaboración entre los equipos de análisis del rendimiento y la unidad de innovación para transformar los datos en información útil para el fútbol

El director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, Arsène Wenger, visitó el Centro Internacional de Radio y Televisión (CIRTV) en Dallas (Texas), donde pudo conocer en profundidad la estructura tecnológica y operativa que sostiene la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Estuvo acompañado, entre otros, por el director adjunto de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial, Steven Martens, y fue recibido por el director de la Subdivisión de Innovación Tecnológica del Fútbol de la FIFA, Johannes Holzmüller, junto a su equipo.

Durante el recorrido, Wenger exploró las principales áreas del complejo, donde conoció de primera mano los avances en tecnología aplicada al fútbol y a los proyectos de innovación. Uno de los momentos más destacados fue su visita a la sala de vídeo, donde recibió una explicación exhaustiva sobre los procesos y flujos de trabajo del videoarbitraje (VAR). Allí subrayó la profesionalidad y el nivel de concentración que exige este entorno.

El CIRTV actúa como el centro neurálgico de las operaciones globales de retransmisión y de la implementación tecnológica. En él convergen sistemas de última generación que están transformando la forma en que se analiza el fútbol, se arbitran los partidos y se vive el fútbol en todo el mundo. Entre estos sistemas destaca la Plataforma de Datos Futbolísticos, respaldada por Centro de Datos Futbolísticos. En este entorno, los datos de rendimiento y las herramientas de inteligencia artificial —desarrollados por el equipo de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial en estrecha colaboración con el equipo de Innovación de la FIFA— convierten grandes volúmenes de datos en análisis claros y útiles para diversos públicos: desde los aficionados en los estadios y en sus hogares hasta el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA.

La plataforma recopila automáticamente los datos oficiales de los torneos y partidos, y los integra en una única interfaz. Al combinar información sobre las competiciones, datos en tiempo real y vídeo sincronizado, permite analizar las jugadas al instante y generar evaluaciones de rendimiento personalizadas. El conocimiento futbolístico que da sentido a estos análisis está liderado por el equipo técnico de la división, cuya labor resulta esencial para interpretar los datos y definir su aplicación en el terreno de juego. "La precisión de la observación, la claridad de las conclusiones y la calidad de los datos que producimos hoy en día son realmente impresionantes. Es increíble la rapidez con la que podemos responder a todas las preguntas, en especial a las de los entrenadores tras los partidos —expresó Wegner—. La inteligencia artificial nos permite trabajar con mayor rapidez, compartir datos más numerosos y precisos, y contribuir a que todos los aficionados al fútbol estén mejor informados".

Al valorar el trabajo de los equipos que operan en el CIRTV, destacó su aportación al éxito del torneo. «Aquí hay un trabajo en equipo extraordinario. Todas las personas que trabajan en el CIRTV están realizando una labor ejemplar. Me impresiona la precisión con la que se trabaja y el alto grado de sofisticación de cada proceso. El nivel de concentración que exige este entorno es notable y se percibe un compromiso genuino con ofrecer información de calidad. En cada visita constato cómo avanzamos de una competición a otra de forma admirable».

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, inauguró oficialmente el CIRTV de Dallas el 1 de junio de 2026. Extendido sobre 45.000 metros cuadrados, el complejo actúa como centro operativo de la emisora anfitriona designada por la FIFA, Host Broadcast Services (HBS), de los titulares de los derechos audiovisuales de la FIFA, del departamento de Producción de Contenidos en Vídeo de la FIFA y de la División de Tecnología e Innovación del Fútbol, además de albergar la sala del VAR.