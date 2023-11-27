La FIFA presenta el Grupo de Estudio Técnico de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Supervisado por Arsène Wenger y dirigido por Pascal Zuberbühler, el Grupo de Estudio Técnico (GET) está compuesto por Otto Addo, Tobin Heath, Jürgen Klinsmann, Jayne Ludlow, Michael O’Neill, Gilberto Silva, Jon Dahl Tomasson, Paulo Wanchope, Aron Winter y Pablo Zabaleta

El equipo de expertos compartirá información exhaustiva sobre los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, también los aficionados podrán obtener información del GET en tiempo real

La FIFA ha dado a conocer a los miembros del Grupo de Estudio Técnico (GET) de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que proporcionará novedosos análisis de todos los partidos de la competición a fin de incrementar y fomentar la comprensión del fútbol en todo el mundo. Supervisado por Arsène Wenger, director de Desarrollo del Futbol Mundial de la FIFA, el GET estará compuesto por Otto Addo (Ghana), Tobin Heath (EE. UU.), Jürgen Klinsmann (Alemania), Jayne Ludlow (Gales), Michael O’Neill (Irlanda del Norte), Gilberto Silva (Brasil), Jon Dahl Tomasson (Dinamarca), Paulo Wanchope (Costa Rica), Aron Winter (Países Bajos) y Pablo Zabaleta (Argentina). El panel estará dirigido por Pascal Zuberbühler, especialista sénior en Fútbol de la FIFA, y Tom Gardner, responsable de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico (FPI por sus siglas en inglés) de la FIFA, con el apoyo de un equipo de analistas del fútbol, ingenieros y científicos de datos, y analistas del rendimiento que trabajarán en Miami y Dallas y en remoto desde Manchester (Reino Unido).

Durante el certamen, la FIFA compartirá los parámetros y datos de rendimiento más avanzados de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ con las televisiones y público online de todo el mundo, así como con las selecciones participantes y sus jugadores. Desarrollado por el equipo de FPI de la FIFA, el servicio de inteligencia futbolística mejorada ofrecerá nueva y fascinante información para enriquecer la cobertura y los análisis de todos los partidos del torneo a través de contenido visual único durante y después del encuentro. Estos contenidos se presentarán en formato de realidad aumentada y gráficos tradicionales. "El Grupo de Estudio Técnico ayuda a identificar tendencias en el juego, prepara a las futuras generaciones para desarrollar el fútbol y contribuye a hacer de este un deporte más emocionante poniendo de relieve las cualidades que los jugadores necesitarán en el futuro", afirmó Wenger.

"Con un nivel sin precedentes de datos de alta calidad, el GET podrá describir, analizar e interpretar lo que acontece sobre el terreno de juego de una manera que inspire tanto a los expertos técnicos como a los aficionados al fútbol. No solo estamos recabando más datos que antes, sino que estamos tratando de hallar el equilibrio óptimo entre conocimientos especializados y datos. Simultáneamente, queremos compartir nuestras observaciones técnicas en tiempo real durante el torneo".

El GET analizará los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA™ de este año desde una posición táctica única en el estadio o desde su propia sala de rendimiento en Miami. En cualquier caso, durante los encuentros tendrá acceso a seis ángulos de vídeo y miles de puntos de datos en directo. Los miembros del GET también elegirán a los ganadores de los premios del torneo.

Toda la información sobre el trabajo del GET se encuentra en el Centro de Capacitación de la FIFA, una innovadora plataforma a disposición de los jugadores y entrenadores de todo el mundo. Como primicia en esta Copa Mundial de la FIFA™, los aficionados también podrán obtener información del GET en tiempo real a través de las cuentas en redes sociales del Centro de Capacitación de la FIFA, así como en su canal de YouTube.

Los integrantes del GET

Otto Addo: 15 convocatorias con Ghana como jugador y dos veces seleccionador de Ghana, de febrero a diciembre de 2022 y de marzo de 2024 a marzo de 2026.

Tobin Heath: ganó con Estados Unidos la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en 2015 y 2019 y la medalla de oro olímpica en Pekín 2008 y Londres 2012.

Jürgen Klinsmann: como jugador ganó la Copa Mundial de la FIFA™ en 1990 con la República Federal de Alemania. Fue seleccionador del combinado germano que se proclamó tercero en Alemania 2006.

Jayne Ludlow: 61 convocatorias con Gales. Tras colgar las botas fue seleccionadora de su país desde 2014 a 2021.

Michael O’Neill: 31 convocatorias con Irlanda del Norte. Actualmente, y desde 2022, está al frente de la selección de su país por segunda vez, tras haber hecho lo propio de 2011 a 2020.

Gilberto Silva: ganó la Copa Mundial de la FIFA™ con Brasil en 2002 como parte de una carrera internacional de 2001 a 2010. Además disputó 244 partidos con el Arsenal.

Jon Dahl Tomasson: 112 convocatorias con Dinamarca y ganador de la Liga de Campeones de la UEFA 2002/2003 con el AC Milan como jugador. Como entrenador, ha estado al frente, entre otros, del Blackburn Rovers y de la selección nacional de Suecia.

Paulo Wanchope: 73 convocatorias con Costa Rica, de la que fue seleccionador en 2014 y 2015. También ha ejercido de entrenador en otras entidades.

Aron Winter: integrante del combinado neerlandés vencedor de la Eurocopa 1988 y técnico en equipos como el Toronto FC y la selección de Surinam.

Pablo Zabaleta: ganó el oro olímpico con Argentina en Pekín 2008 y jugó más de 330 partidos con el Manchester City. Actualmente es segundo entrenador de Albania.