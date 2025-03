La FIFA pone en marcha proyectos piloto en África para construir minicampos en escuelas

En su intervención en el Finance in Common Sport Investment Forum, organizado en paralelo a la cumbre Finance in Common Summit celebrada del 26 al 28 de febrero de 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el Sr. Infantino afirmó que los proyectos jugarían un papel importante más allá del fútbol.

La quinta cumbre Finance in Common Summit, coorganizada por el Development Bank of Southern Africa y el Asian Infrastructure Investment Bank con el apoyo de la AFD, reunió a líderes globales, bancos de desarrollo público, representantes del sector privado y organizaciones filantrópicas para reimaginar y remodelar la economía sostenible. El tema de la edición de 2025 fue "Fostering Infrastructure and Finance for Just and Sustainable Growth" (Promoviendo infraestructuras y finanzas para un crecimiento justo y sostenible) y, por primera vez, el evento incluyó un programa dedicado al deporte, el arte y la cultura para el desarrollo sostenible.