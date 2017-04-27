Sancionadas varias federaciones miembro por incidentes en clasificatorios mundialistas

La FIFA ha confirmado este 27 de abril las sanciones impuestas por su Comisión Disciplinaria a varias federaciones, entre otros motivos, por la conducta discriminatoria y antideportiva de sus seguidores durante los últimos clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Albania ha sido sancionada con 100.000 CHF por una serie de incidentes durante el encuentro que le enfrentó a Italia como visitante, entre los que destaca el uso de material pirotécnico por parte de la hinchada albana, lo que causó la interrupción del partido durante varios minutos. Italia ha sido sancionada con una multa de 15.000 CHF por los incidentes registrados en el citado encuentro frente a Albania.

Por otra parte, se ha multado a Irán con 50.000 CHF por los incidentes ocurridos en el encuentro disputado con RP China, como fue el uso de material pirotécnico y la superación del aforo del estadio. Además, se han impuestos multas a Bosnia y Herzegovina (26.500 CHF), Polonia (17.500 CHF) y Montenegro (15.000 CHF) por el uso de material pirotécnico por parte de los aficionados.

Asimismo, a causa de varios incidentes de carácter discriminatorio y antideportivo por parte de las hinchadas —entre los que se han constatado en alguna ocasión cantos homófobos—, Brasil ha sido multada con 35.000 CHF; Argentina, con 20.000 CHF y México, con 10.000 CHF.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA emitió sus veredictos tras analizar las circunstancias específicas de cada expediente, en particular, las actas arbitrales, la postura de la federación (si procedía), así como el informe del observador antidiscriminación del partido y las pruebas disponibles. La comisión ha obrado libremente en la apreciación de las pruebas (v. art. 97, apdo. 1 del Código Disciplinario de la FIFA). Las partes afectadas ya han sido notificadas al respecto.

Además de analizar los posibles incidentes y proceder acto seguido a sancionarlos, la FIFA ha puesto en marcha una estrategia integral al objeto de poner fin a la discriminación, que incluye la Guía de la FIFA de buenas prácticas en materia de respeto a la diversidad y lucha contra la discriminación, así como formación, sensibilización y respaldo a las federaciones miembro en el desarrollo de rigurosas medidas educativas y preventivas.