Robbie Williams y Laura Pausini protagonizarán un espectáculo inolvidable antes de la final del Mundial de Clubes FIFA™

La voz del legendario presentador de boxeo Michael Buffer hará vibrar al mundo con su icónico Let's get ready to rumble!

Se recomienda a los aficionados llegar con suficiente antelación para no perderse ni un segundo de la cuenta atrás y el espectáculo, que comenzarán a las 13:30 h. Las puertas del estadio abrirán a las 12 h ET. Los espectadores de todo el mundo podrán seguir la retransmisión en DAZN.com a partir de las 14 h ET (20 h CET).