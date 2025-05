Ocho ciudades anfitrionas deslumbrarán al planeta en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

"Seguiremos trabajando estrechamente con las ciudades anfitrionas seleccionadas en este emocionante viaje que nos aguarda, a fin de generar momentos inolvidables en cada uno de los estadios de 2027 y garantizar que el torneo tenga una repercusión sumamente positiva. Estamos profundamente agradecidos a las doce ciudades que han participado en un exhaustivo y competitivo proceso de selección para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™. Belén, Cuiabá, Manaos y Natal, muchas gracias por su extraordinario trabajo. Su pasión no ha pasado desapercibida, por lo que nos comprometemos a permanecer en contacto y encontrar el modo de que tengan un papel relevante en este histórico acontecimiento".

Las ciudades seleccionadas iniciarán su periplo como anfitrionas oficiales en los próximos días, cuando reciban a un equipo de expertos de la FIFA para dar comienzo a la fase de planificación operativa. Entre los próximos hitos del camino hacia 2027 figuran la publicación del calendario de partidos y la presentación de la marca oficial, en lo que será un momento apasionante para el conjunto del país brasileño y las ocho ciudades anfitrionas en particular, que ya se preparan para deslumbrar al resto del planeta.

"He seguido de cerca el trabajo de las doce ciudades nominadas por la CBF que presentaron su candidatura para albergar la competición, y me gustaría dar las gracias de todo corazón a todas las personas que se han esforzado para que este sueño se haga realidad. Las ciudades anfitrionas elegidas por la FIFA cuentan con estadios modernos e instalaciones de entrenamiento para recibir a jugadoras y aficionados de todo el mundo. También ofrecen una excelente red hotelera y una infraestructura urbana eficiente, con sistemas de movilidad, seguridad y servicios públicos preparados para responder a las demandas de un torneo de esta magnitud. Aun así, somos conscientes de que nuestro principal objetivo como país organizador no se ciñe al terreno de juego. Nuestra Copa Mundial Femenina de la FIFA, que va a centrarse en lo social, supondrá en 2027 un verdadero momento de transformación, al aunar historias, opiniones y comunidades que reafirman el poder del deporte como instrumento de inclusión, igualdad y unidad social".