Netflix lanzará el nuevo video juego de FIFA antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este próximo año, los aficionados de todo el mundo podrán disfrutar de un videojuego de simulación de fútbol de la FIFA cuando se reúnan para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al que podrán acceder exclusivamente a través de Netflix Games.

Los suscriptores de Netflix podrán vivir la emoción de la competición de la forma más divertida y natural posible: con un videojuego en el que todo el mundo podrá participar y que unos pocos dominarán. Este videojuego, desarrollado y publicado por Delphi Interactive, estará al alcance de todos los aficionados, quienes podrán jugar solos o con amigos. Bastará con disponer de una cuenta de Netflix y un dispositivo móvil.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el acontecimiento cultural del año. Con este videojuego, los aficionados podrán sentir la emoción de la competición desde su casa —afirmó Alain Tascan, presidente de Netflix Games—. Queremos volver a los orígenes del fútbol al ofrecer un juego del que todo el mundo puede disfrutar con solo apretar un botón".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, añadió: "Para la FIFA es un enorme placer colaborar con Netflix Juegos y Delphi Interactive en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta importante colaboración es un acontecimiento fundamental en el compromiso de la FIFA por la innovación en los videojuegos del fútbol, que busca llegar a millones de aficionados de todas las edades y todos los rincones del mundo. Esta nueva versión cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol. El juego estará disponible para los suscriptores de Netflix sin coste adicional y representa un paso histórico para la FIFA".

"El fútbol es el deporte más popular del mundo. Como fans incondicionales de FIFA, es un honor para nosotros dar paso a la nueva generación de aficionados y rediseñar el futuro de la franquicia. Nuestro objetivo está claro: que el nuevo FIFA sea el videojuego de fútbol más divertido, accesible e internacional de la historia", ha afirmado Casper Daugaard, fundador y director ejecutivo de Delphi Interactive. Andy Kleinman, presidente de Delphi Interactive, añadió lo siguiente: "Delphi, en colaboración con la FIFA y Netflix Games, está desarrollando un videojuego digno del deporte más grande del mundo, en el que todos pueden participar, desde todos los rincones del planeta, para sentir la emoción del fútbol".

Millones de personas de todo el mundo ya disfrutan de Netflix desde su televisión; ahora será posible deleitarse con sus videojuegos. El nuevo FIFA se incorporará al catálogo de este servicio que Netflix ha publicado recientemente. Los suscriptores de la plataforma pueden acceder a esta oferta, además de a sus series y películas favoritas, desde sus televisores, utilizando sus dispositivos móviles como mando.

En 2026 se proporcionará más información al respecto.