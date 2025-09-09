El Mundial de Clubes FIFA 2025™, un éxito rotundo con una audiencia mundial de 2.700 millones de espectadores

El innovador torneo se consolidó como un éxito global desde el primer día de cobertura, cuando DAZN alcanzó su mayor número de usuarios nuevos en un solo día, hasta la coronación del Chelsea como campeón del mundo en la gran final

Según datos preliminares independientes, los índices de interacción registraron un crecimiento elevado en todo el mundo

Casi 2.5 millones de espectadores asistieron a los partidos de esta fiesta deportiva en junio y julio

Los datos preliminares confirman que la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA 2025™ cautivó a espectadores en todo el mundo. Nielsen Sports estima que alrededor de 2.700 millones de espectadores siguieron el torneo a través de diversos medios de comunicación.

Estos datos corresponden a la competición que se disputó en Estados Unidos entre el 14 de junio y el 13 de julio, que concluyó con la coronación del Chelsea como campeón del mundo tras imponerse por 3-0 al París Saint-Germain. Aproximadamente 2.5 millones de aficionados asistieron a los estadios de las once ciudades anfitrionas, mientras que miles de millones más siguieron los acontecimientos a través de DAZN —que retransmitió la competición en directo y en exclusiva—, sublicenciatarios y otros medios de comunicación, así como en retransmisiones públicas organizadas en todo el mundo.

El torneo gozó de una visibilidad excepcional y logró que el 80 % de los aficionados al fútbol de todo el mundo estuvieran al tanto de su celebración. En este periodo, la frase "Mundial de Clubes FIFA" se convirtió en el término sobre competiciones deportivas más buscado en Google. Las cuentas oficiales del torneo en las redes sociales sumaron nueve millones de seguidores y los canales digitales de DAZN generaron más de diez mil millones de reacciones.

DAZN emitió en directo y de forma gratuita los 63 partidos, con cifras récord de alcance e interacción a lo largo del torneo. La plataforma mundial de entretenimiento deportivo ofreció a los aficionados una experiencia visual innovadora que trascendió la retransmisión de partidos en directo. Su cobertura digital incluyó contenidos premium y a la carta, la FanZone —un espacio de interacción único para los aficionados— y programación especial antes y después de cada partido. Esto permitió que el 80 % de los espectadores de DAZN interactuara con contenidos grabados durante el torneo, lo que demuestra el creciente interés por formatos inmersivos y diversos de narración futbolística, y consolida a DAZN como la plataforma líder en contenido futbolístico.

"Estas cifras preliminares confirman que el Mundial de Clubes FIFA ha sido un éxito mundial que ha marcado un punto de inflexión —afirmó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA—. La competición superó todas las expectativas. Se vivió un ambiente extraordinario en los estadios de Estados Unidos y 2700 millones de personas que siguieron los partidos en todo el planeta. La FIFA asumió el compromiso de organizar un torneo para el disfrute del mundo entero y no cabe duda de que los aficionados lo acogieron con un entusiasmo inigualable. Damos las gracias a DAZN, nuestro socio audiovisual encargado de la retransmisión internacional, por su apoyo para alcanzar este éxito". Shay Segev, director ejecutivo de DAZN Group, añadió: "Estos resultados ponen de manifiesto el gran interés del público mundial por contar con contenido futbolístico accesible y de calidad. Nuestra colaboración con la FIFA para el Mundial de Clubes FIFA 2025 se convirtió en un nuevo referente mundial sobre cómo se vive el fútbol. El torneo demostró cuán poderoso puede ser el deporte cuando se ofrece desde una perspectiva digital y enfocada en el aficionado. Estamos orgullosos de haber fijado nuevos estándares en materia de alcance e interacción mundial junto con la FIFA y de que nuestra alianza haya generado ese vínculo entre aficionados en todo el mundo y una de los competiciones de fútbol más emocionantes del planeta".

En su condición de emisora exclusiva, DAZN también sublicenció los derechos de emisión a una red de más de 100 socios en todo el mundo. Los canales de televisión tradicional registraron resultados sobresalientes en un gran número de mercados individuales.

River Plate acaparó el 87 % de la audiencia televisiva en Argentina en su partido contra el Monterrey

En España, el 49 % de la población (alrededor de 24 millones de personas) siguió la competición, mientras que en Italia lo hizo el 48 % (aproximadamente 28 millones)

En Argentina, más de 9.1 millones de personas siguieron el partido entre el Boca Juniors y el Benfica

Los cuatro clubes brasileños superaron la fase de grupos y cautivaron al público tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Según varios informes, más de 131 millones de personas siguieron el torneo por televisión en Brasil, lo que equivale al 62 % de la población del país. La cadena brasileña TV Globo registró sus tres mayores índices de audiencia de 2025 durante el torneo. El partido del Flamengo contra el Bayern de Múnich congregó a 37.3 millones de telespectadores, mientras que los encuentros del Palmeiras contra el Inter de Miami y el Botafogo fueron la segunda y la tercera transmisión más vista del año.

En España, el 49 % de la población (alrededor de 24 millones de personas) siguió la competición, mientras que en Italia lo hizo el 48 % (aproximadamente 28 millones). En Portugal, más del 60 % de los habitantes sintonizó los partidos a través de DAZN y la sublicenciataria TVI. El partido más popular (la final entre el Chelsea y el París Saint-Germain) y el encuentro entre el Inter de Miami y el Porto otorgaron a TVI sus dos mayores índices de audiencia en 2025 en el momento de la emisión.

En Arabia Saudí, una multitud de aficionados siguió la acción en sus pantallas y dispositivos. El reñido encuentro entre el Manchester City y el Al Hilal alcanzó una destacada cuota en el mercado nacional, con un 77.8 % de audiencia televisiva en el momento de su emisión.