La mayor oferta de actividades en las sedes para los aficionados de la historia de la competición avivará las celebraciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos ofrecen una amplia variedad de espacios únicos donde disfrutar de los partidos y divertirse

Los trece recintos del FIFA Fan Festival™ ofrecerán la proyección de los partidos en pantallas gigantes, experiencias locales, la presencia de artistas de renombre y FIFA Legends, y mucho más

Las actividades complementarias para los aficionados que organizan las ciudades anfitrionas brindarán más posibilidades que nunca para celebrar la competición

Para despertar más expectación si cabe por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se ha confirmado la celebración de una serie de fantásticas actividades para los aficionados en las ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

Estas celebraciones, que constituyen el complemento perfecto a la asistencia a los partidos o una alternativa inolvidable para los aficionados que no tengan entradas, harán que el ambiente de la competición trascienda los estadios.Las actividades incluyen la proyección de los partidos en pantallas gigantes, actuaciones musicales de primerísima categoría y atracciones concebidas específicamente para cada ciudad. En conjunto, ofrecerán a los aficionados nuevas formas de relacionarse, celebrar y crear recuerdos imborrables en el mayor espectáculo del planeta.

La FIFA ha preparado la edición del FIFA Fan Festival™ más ambiciosa y con mayor extensión geográfica de la historia, pues se celebrará en casi 4000 kilómetros a lo largo de los tres países anfitriones.Este año, el FIFA Fan Festival™, el punto de encuentro oficial para los aficionados de la Copa Mundial de la FIFA™, se celebrará en trece ciudades anfitrionas y se convertirá en el alma del deporte rey: el lugar donde los aficionados se reúnen, la pasión se comparte y el espíritu del fútbol cobra vida.

Además de las ubicaciones del FIFA Fan Festival™, se han confirmado otras actividades para aficionados organizadas por las propias sedes, entre ellas Los Ángeles, Nueva York Nueva Jersey y Filadelfia. Estas actividades se han diseñado en colaboración con los comités locales y ofrecerán a los seguidores nuevas oportunidades para ver los partidos en compañía y en un ambiente festivo.

"El FIFA Fan Festival™ es el lugar donde el fútbol, el entretenimiento y la cultura local confluyen para ofrecer a los aficionados una forma verdaderamente única de vivir la Copa Mundial de la FIFA fuera de los estadios —ha declarado Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026—.

Estos emblemáticos lugares unirán a seguidores de todo el mundo y servirán para dar a conocer el espíritu característico de cada ciudad anfitriona a través del fútbol, la música, la gastronomía, la cultura y las vivencias compartidas.En combinación con otras actividades que se celebrarán por todo el continente, esta Copa Mundial de la FIFA ofrecerá a los aficionados la experiencia más diversa, intensa y completa de la historia".

FIFA Fan Festival™

Concebidos como puntos de encuentro para los aficionados, los recintos del FIFA Fan Festival™ son espacios inmersivos que ofrecen acceso a conciertos y actuaciones en directo de grandes artistas, juegos de fútbol interactivos para todas las edades, novedosas activaciones de los patrocinadores y puntos de venta de la tienda oficial de la FIFA con productos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para completar el ambiente familiar de estos recintos, también habrá opciones gastronómicas y bebidas para todos los gustos, todas ellas inspiradas en la cultura local.

El programa del FIFA Fan Festival™, eje central de la experiencia de los aficionados de la Copa Mundial de la FIFA™, se puso en marcha hace 20 años y ya ha acogido a más de 40 millones de visitantes de todo el mundo. En el Mundial de 2026, la iniciativa estará presente en trece ciudades anfitrionas: la cifra más alta de la historia por delante de las ediciones de Alemania 2006 y Brasil 2014, que contaron con doce sedes cada una.

Gracias a la colaboración entre la FIFA y el comité local correspondiente, cada uno de los recintos del FIFA Fan Festival™ se ha diseñado de manera exclusiva para reflejar las características, la cultura y la comunidad de la ciudad en la que se encuentra. Los recintos se adaptarán a las características de cada una de las sedes, incluidos el horario de atención, el aforo y la programación.

El acceso al FIFA Fan Festival™ varía según el recinto. En la mayoría de ellos el acceso o la inscripción son gratuitas, pero en otros puede ser necesario adquirir una entrada de pago. Si desean consultar información detallada sobre el acceso, las fechas de apertura y los horarios de los recintos, visiten la página del FIFA Fan Festival™ en FIFA.com. Para obtener la información más reciente y las últimas novedades, se recomienda a los aficionados que accedan a FIFA.com y descarguen la aplicación oficial de la competición, que está disponible en Apple App Store y en Google Play. Asimismo, se publicará información adicional en los canales en redes sociales de la Copa Mundial de la FIFA™ y se facilitarán detalles específicos de cada sede a través de los canales de WhatsApp de las ciudades anfitrionas correspondientes.

Actividades complementarias para los aficionados en las ciudades anfitrionas

La repercusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se dejará sentir en todas partes. Tanto en los tres países anfitriones como en otros lugares se celebrarán más actividades oficiales de la FIFA para los aficionados, que gestionarán los comités locales y otros organizadores, de manera que las celebraciones de la competición no se limiten a un solo recinto.

Las actividades para los aficionados que tendrán lugar en Los Ángeles, Nueva York Nueva Jersey y Filadelfia permitirán que varias comunidades tengan la oportunidad de compartir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA™ y disfrutar de experiencias y celebraciones a lo largo del torneo. Si desean consultar más información sobre las actividades complementarias para los aficionados en las sedes, visiten FIFA.com y las páginas web de los comités locales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ubicaciones del FIFA Fan Festival™:

Canadá

Toronto | Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway En el recinto del FIFA Fan Festival™ de Toronto, los aficionados pueden disfrutar de la emoción del deporte rey en un entorno urbano único (cerca del centro de la ciudad y del Estadio Toronto, y bien comunicado por transporte público), donde la historia, la cultura y la creatividad se dan la mano. Las actividades incluyen la proyección en directo de los partidos y diversas propuestas culinarias, además de una programación artística, musical y cultural que refleja el atractivo internacional de Toronto y el concepto de "el mundo en una ciudad".

Vancouver | PNE (Hastings Park) El FIFA Fan Festival™ de Vancouver se ubica en la Pacific National Exhibition de Hastings Park. Con las montañas de la costa como telón de fondo, los aficionados pueden ver los partidos en pantallas gigantes, degustar alimentos de vendedores locales y disfrutar de espectáculos en directo y de experiencias interactivas en el nuevo anfiteatro al aire libre de la sede.

México

Guadalajara | Plaza Liberación El recinto del FIFA Fan Festival™ de Guadalajara destaca por su ubicación en el emblemático centro de la ciudad, un espacio repleto de cultura y patrimonio que reforzará la experiencia del público. Con música, arte, gastronomía local, pantallas gigantes y actividades para todas las edades, el espacio reflejará el alma del fútbol y el dinamismo de Guadalajara.

Mexico City | Mexico City Zócalo En el corazón de Ciudad de México, donde los aztecas construyeron Tenochtitlán, emerge un nuevo lugar sagrado: el gran templo del fútbol. Aquí, donde antes se veneraba a los dioses, nos reuniremos para celebrar nuestra pasión, lo que convertirá cada partido del Mundial en una ceremonia compartida por miles de aficionados unidos por la misma entrega y fervor.

Monterrey | Parque Fundidora El Parque Fundidora, situado en pleno centro de Monterrey, formará parte de la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El recinto refleja el espíritu trabajador de la ciudad y el avance hacia un futuro más prometedor. Rodeado de una belleza natural incomparable, el parque ofrece vistas de las montañas y cumbres emblemáticas de la región, incluidos el Cerro de la Silla, la Sierra Madre Oriental, la Huasteca y el Cerro de las Mitras, lo que convertirá al FIFA Fan Festival™ de Monterrey en una experiencia inolvidable.

Estados Unidos

Atlanta | Parque Olímpico del Centenario El Parque Olímpico del Centenario ocupa un lugar destacado en la historia de Atlanta: hace 30 años acaparó la atención del mundo con motivo de los Juegos Olímpicos. Con el legado histórico de los derechos civiles y la influencia cultural como telón de fondo, el parque volverá a ser un espacio de reunión durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.El recinto cobrará vida con música y momentos compartidos. Porque da igual la procedencia; en Georgia todos somos familia. Atlanta está preparada para recibir al mundo.

Boston | City Hall Plaza El recinto del FIFA Fan Festival™ de Boston, situado en City Hall Plaza, convertirá la ciudad en una auténtica fiesta con un programa de actividades que se prolongará durante 16 días.Los aficionados podrán disfrutar de las retransmisiones en directo de los partidos, juegos interactivos y otras actividades, así como de una oferta gastronómica que refleja fielmente el espíritu de Boston.

Dallas | Fair Park El recinto del FIFA Fan Festival™ de Dallas, ubicado en el complejo Fair Park, será el espacio donde los aficionados lucirán sus colores, verán los partidos y celebrarán el fútbol. Los visitantes disfrutarán de una experiencia impregnada del espíritu de un Mundial vivido con auténtica hospitalidad texana: una combinación de música, espectáculos, transmisiones en directo, cultura, gastronomía y actividades interactivas que sorprenderán y deleitarán al público.

Houston | East Downtown También conocido como EaDo, este dinámico barrio residencial, situado en el corazón del distrito futbolero de Houston, ofrece una rica historia con una mezcla de empresas en pleno auge y una identidad multicultural que lo convierten en un entorno ideal para rendir homenaje al fútbol mundial.

Kansas City | Museo y Monumento Nacional de la I Guerra Mundial El Museo y Monumento Nacional de la I Guerra Mundial, considerado la puerta de entrada a Kansas City, ofrece vistas panorámicas de la ciudad y se erige como un poderoso símbolo de la unidad mundial. Este lugar emblemático recibirá a los aficionados para celebrar el deporte rey con proyecciones de partidos en directo, música, gastronomía y la inconfundible energía y hospitalidad de Kansas City. Será un espacio donde confluyan la pasión mundial y el orgullo nacional.

Los Ángeles | Memorial Coliseum de Los Ángeles El recinto del FIFA Fan Festival™ de Los Ángeles, el histórico Memorial Coliseum de la ciudad, se transformará en un lugar de celebración mundial. Los aficionados de todo el mundo se reunirán para disfrutar de partidos en directo, comida y bebida, activaciones de los patrocinadores y un programa de entretenimiento muy variado en el que participarán artistas de renombre internacional. Consulta más información en FIFA.com y las páginas de las ciudades sede.

Miami | Bayfront Park El FIFA Fan Festival™ de Miami albergará una animada celebración que dará vida a la competición con transmisiones en directo de los partidos, actuaciones espectaculares, presentaciones culturales, gastronomía local, juegos interactivos y experiencias inmersivas para la afición. Pensado para todos los aficionados (con o sin entradas para los partidos), en este espacio convergen la pasión mundial por el fútbol y la energía, diversidad y el ritmo inigualables de Miami.

Filadelfia | Lemon Hill (Fairmount Park) Lemon Hill, situado en Fairmount Park, será la sede del FIFA Fan Festival™ de Filadelfia. El recinto ofrecerá transmisiones en directo de los partidos, actuaciones musicales, presentaciones culturales, puestos de comida y actividades interactivas en un espacio dinámico donde los aficionados podrán reunirse y celebrar. Su legado seguirá llenando de alegría a Filadelfia mucho después de que termine la competición.

Actividades complementarias para los aficionados en las ciudades anfitrionas

Los Ángeles | Varias ubicaciones Las zonas de aficionados habilitadas en Los Ángeles para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llevarán la emoción de la competición a las comunidades de todo el condado de Los Ángeles, acercando la retransmisión en directo de los partidos y las experiencias inmersivas a los lugares donde viven, trabajan y se reúnen los seguidores.

Nueva York Nueva Jersey |Varias ubicaciones Seis recintos repartidos por Nueva York y Nueva Jersey, entre los que se incluyen el Rockefeller Center y el complejo deportivo de la USTA en Queens, ofrecerán a los aficionados la posibilidad de ver los partidos en directo, vivir experiencias inmersivas, disfrutar de la programación cultural, asistir a actuaciones musicales y participar en actividades comunitarias pensadas tanto para los vecinos como para los visitantes de todo el mundo.

Filadelfia | Varias ubicaciones Los aficionados al fútbol de toda la Mancomunidad de Pensilvania podrán vivir la diversión y la emoción del mayor acontecimiento deportivo del mundo en las actividades que se celebrarán en Pittsburgh, Reading y Scranton. El programa combina la proyección de los partidos del Mundial con música en directo, gastronomía local, entretenimiento y otras propuestas destinadas a seguidores de todas las edades.

Bahía de San Francisco | Varias ubicaciones En sintonía con el objetivo del comité local de unir la bahía a través del fútbol, los residentes y visitantes de un territorio que abarca desde San Francisco hasta Santa Cruz y desde Oakland hasta San José tendrán acceso a experiencias públicas y gratuitas pensadas especialmente para las comunidades locales.

Seattle | Pacific Place La Casa del Fútbol de Seattle será un espacio animado, inspirado en la región del noroeste del Pacífico, donde los aficionados podrán disfrutar de una experiencia única para ver los partidos, además de propuestas gastronómicas, una programación diaria, la tienda oficial de la FIFA, actividades y muchas opciones más.